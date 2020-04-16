Девочки, приводите себя в порядок: Сергей Зверев дал советы сохранения красоты на самоизоляции

Люди не так боятся коронавируса, как боятся появиться после него на людях. Понятно, что все наши роскошные блондинки вдруг оказались брюнетками. От чего и мужья в шоке, и соседи, и даже домашние животные.

Чтобы скрыть отросшие корни блондинкам, он посоветовал им проверить запасы краски и расходовать их экономно Российский шоумен Сергей Зверев призвал россиянок следить за собой на самоизоляции и не пугать домашних. О том, как сохранить красоту в эти непростые времена, он рассказал «Пятому каналу».

Звезда стиля отметил, что сейчас соотечественницы не могут посещать парикмахерские и салоны красоты и на какое-то время им придётся взять ситуацию в свои руки.

— Самая глобальная проблема сейчас у девушек — отросшие корни, эпиляция, депиляция, ногти. В общем, страшная трагедия. Люди не так боятся коронавируса, как боятся появиться после него на людях. Понятно, что все наши роскошные блондинки вдруг оказались брюнетками. От чего и мужья в шоке, и соседи, и даже домашние животные. Поэтому, девочки, чуть-чуть приводите себя в порядок! — заявил он.

Чтобы скрыть отросшие корни блондинкам, он посоветовал им проверить запасы краски и расходовать их экономно. Если краски нет или сноровки в окрашивании недостаточно, Зверев призывает «сшить прямоугольные шапочки» из старых маек или присмотреться к имеющимся дома косынкам.