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Красота / Общество

Девочки, приводите себя в порядок: Сергей Зверев дал советы сохранения красоты на самоизоляции

16:43 16.04.2020 Фото: https://www.instagram.com/zverevsuperstar/?hl=ru
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Люди не так боятся коронавируса, как боятся появиться после него на людях. Понятно, что все наши роскошные блондинки вдруг оказались брюнетками. От чего и мужья в шоке, и соседи, и даже домашние животные.

Девочки, приводите себя в порядок: Сергей Зверев дал советы сохранения красоты на самоизоляции

Чтобы скрыть отросшие корни блондинкам, он посоветовал им проверить запасы краски и расходовать их экономно

Российский шоумен Сергей Зверев призвал россиянок следить за собой на самоизоляции и не пугать домашних. О том, как сохранить красоту в эти непростые времена, он рассказал «Пятому каналу».

Звезда стиля отметил, что сейчас соотечественницы не могут посещать парикмахерские и салоны красоты и на какое-то время им придётся взять ситуацию в свои руки.

 Самая глобальная проблема сейчас у девушек — отросшие корни, эпиляция, депиляция, ногти. В общем, страшная трагедия. Люди не так боятся коронавируса, как боятся появиться после него на людях. Понятно, что все наши роскошные блондинки вдруг оказались брюнетками. От чего и мужья в шоке, и соседи, и даже домашние животные. Поэтому, девочки, чуть-чуть приводите себя в порядок! — заявил он.

Чтобы скрыть отросшие корни блондинкам, он посоветовал им проверить запасы краски и расходовать их экономно. Если краски нет или сноровки в окрашивании недостаточно, Зверев призывает «сшить прямоугольные шапочки» из старых маек или присмотреться к имеющимся дома косынкам.

Тем, кто привык расставаться с нежелательной растительностью в салонах красоты, он советует временно перейти на бритву возлюбленного. Стилист уверен, что сильная половина поможет справиться и с отросшими ногтями. Для этого понадобится лишь «пилочка и 200 граммов коньяка».

Источник: life.ru

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