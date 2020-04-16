Стать «Земским учителем» хотят почти 30 тысяч россиян

Архангельская область. В этом году выплаты по программе «Земский учитель» получат 9 человек. На конкурсный отбор подали заявки 72 учителя из более 20 регионов страны.

В настоящее время субъекты Российской Федерации продолжают приём заявок на участие в программе

Несмотря на эпидемиологическую ситуацию, Министерство просвещения Российской Федерации продолжает реализовывать инициированную Президентом России программу «Земский учитель», которая стартовала в январе 2020 года во всех регионах России и направлена на поддержку педагогического сообщества. Участники программы – учителя, заключившие трудовой договор с образовательной организацией, расположенной в сельских населённых пунктах и городах с населением до 50 тысяч человек, на работу сроком не менее чем на пять лет, получают единовременные компенсационные выплаты в размере 1 млн рублей на всей территории Российской Федерации, за исключением Дальнего Востока. В субъектах Дальневосточного федерального округа размер указанной выплаты составит 2 млн рублей. При этом данные выплаты не облагаются налогом на доходы физических лиц.

Уже в 2020 году планируется осуществить 1803 единовременные компенсационные выплаты учителям, откликнувшимся на вакансии по программе.

В настоящее время субъекты Российской Федерации продолжают приём заявок на участие в программе. Рекомендуемый срок приёма – до 15 апреля, окончательно дату каждый регион определяет самостоятельно. В информационной системе «Земский учитель» подано 29 472 заявки. Интерес учительского сообщества к программе очень высок, многие выбирают вакансии в образовательных организациях в других регионах.

В частности, по программе «Земский учитель» в Амурской области осталось всего три вакансии. На вакансию учителя начальных классов школы села Марково Благовещенского района претендует 21 кандидат. В настоящее время в Амурской области подано более 900 заявок учителей, в то время как в 2020 году по программе открыты 47 вакансий. Трудоустройством интересуются не только жители области, но и Краснодарского и Алтайского краёв, Санкт-Петербурга и других регионов.

Иллюстрацией активности учителей также могут служить следующие примеры.

Курганская область. На участие в программе подали заявки более 50 педагогов из Курганской, Тюменской, Челябинской, Свердловской, Московской, Воронежской, Томской, Новосибирской, Ростовской областей, а также Республики Татарстан, Алтайского края, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов.

Саратовская область. В 2020 году количество учителей, которым будут выплачены единовременные компенсации, составляет 34 человека.

В настоящее время поданы уже 286 заявок на 106 вакансий, утверждённых для участия в программе Министерством образования Саратовской области.

Севастополь. В текущем году привлекут к работе в сельских школах по программе 8 учителей. На сегодняшний день подано 322 заявки.

Архангельская область. В этом году выплаты по программе «Земский учитель» получат 9 человек. На конкурсный отбор подали заявки 72 учителя из более 20 регионов страны.

«Сложившаяся непростая эпидемиологическая ситуация не влияет на продолжение работы Министерства просвещения по реализации такой важной программы, как «Земский учитель». Мы стремимся к тому, чтобы каждый ребёнок, где бы он ни жил, получил качественное образование и мог развить свои таланты. Во многом это зависит от учителей, которые будут помогать ему получать знания, развивать кругозор. Поэтому так важно, чтобы увлечённые высококвалифицированные учителя работали и в небольших школах в удалённых деревнях и посёлках. Уверен, что эта программа позволит детям в труднодоступных районах наравне с учениками больших городов учиться интересно и получить безупречное образование», – отметил Министр просвещения Сергей Кравцов.

Источник: edu.gov.ru