Через 1,5-2 месяца коронавирус достигнет пика в России, заявил вирусолог

По мнению экспертного сообщества, через 1,5-2 месяца после того, как в РФ будет достигнут пик заболевания, «будет снижение».

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией

Пик заболевания новым коронавирусом в РФ наступит через 1,5-2 месяца, в июне-июле, затем наступит снижение, заявил доктор медицинских наук, профессор, врач-инфекционист Николай Малышев.

«Каждый день мы видим все большее количество заболевших, но поскольку опять-таки большинство экспертов сходятся во мнении, что пик будет где-то в июне-июле, то, конечно, эти цифры нас не должны пугать, как бы они значимы ни были. И понятно, что раз идет разгар, то каждый день количество заболевших будет больше. И к сожалению, количество умерших также будет нарастать», — сказал Малышев на онлайн-конференции в ММПЦ «МИА Россия сегодня».

По мнению экспертного сообщества, добавил он, через 1,5-2 месяца после того, как в РФ будет достигнут пик заболевания, «будет снижение».

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 1,9 миллиона случаев заражения, свыше 123 тысяч человек скончались. Число зараженных коронавирусом в России достигло 27 938, за минувшие сутки оно выросло почти на 3,5 тысячи, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

Источник: РИА Новости