Задержали полковника Росгвардии по подозрению в вымогательстве почти 20 млн рублей

Бизнесмен, у которого сотрудник Росгвардии требовали деньги, сразу же обратился в полицию.

Бизнесмен, у которого сотрудник Росгвардии требовали деньги, сразу же обратился в полицию

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По информации источника, бизнесмен, у которого сотрудник Росгвардии требовали деньги, сразу же обратился в полицию

Полковник Росгвардии задержан в Московской области по подозрению в вымогательстве почти 20 млн рублей у бизнесмена. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

«По подозрению в вымогательстве почти 20 миллионов рублей в Московской области задержан полковник Росгвардии, который требовал деньги от предпринимателя», — сказал собеседник агентства.

По его словам, бизнесмен, у которого сотрудник Росгвардии требовали деньги, сразу же обратился в полицию. В настоящее время материалы уголовно дела переданы в военные следственные органы СК.

Источник: ТАСС