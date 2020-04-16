Не хватает воздуха и хочется умереть: болеющая коронавирусом Елена Гомзина рассказала о первых признаках и 100 больных пневмонией в больнице Воскресенска

Боль в горле, осиплость, заложенность носа, отсутствие обоняния и воспаление легких — первые симптомы коронавируса. Главное, сразу сделать снимок легких, рассказала Елена. Пневмония может протекать без шумов в легких и кашля.

Зараженная коронавирусом Елена Гомзина лечится в инфекционной больнице Воскресенска

Страх и слабость, высокая температура и боль в горле – какие симптомы болезни и чувства преследуют при COVID-19 «Курьер. Среда. Бердск» рассказала Елена Гомзина из Коломны. Сегодня, 16 апреля, у нее подтвердился диагноз – коронавирусная инфекция. Елена — генеральный директор медиа-холдинга «ЯТЬ».

— Кажется, что сейчас остановится сердце, и ты умрешь, – именно так описывает Елена свои чувства, когда у нее заходится сердце.

При повышении температуры у нее начинаются приступы аритмии. Коронавирус дает серьезные осложнения, бьет по самым слабым местам.

Елена Гомзина рассказала о своей болезни COVID-19

Болеющая коронавирусом Елена Гомзина рассказала о первых признаках инфекции

Начало заболевания

Первый раз Елена почувствовала себя плохо 1 апреля. У нее заложило нос, и заболело горло. Она находилась дома со своими родными. Пила антибиотики и противовирусные препараты. Лечилась как обычно, от простого вируса, так как температура высокая не поднималась и не было кашля. Градусник показывал не выше 37. Но симптомы не проходили, поэтому Елена вызвала врача на дом 6 апреля.

— Ко мне приехала врач, осмотрела меня. Сделали экспресс-тест на коронавирус и направили на рентген. Тест был отрицательный, — рассказала Елена.

Но по снимкам сразу определи воспаление легких.

Инфекционка

10 апреля Елену увезли в инфекционную больницу Воскресенска. Лечение сразу начали и очень серьезное – два раза в день делают капельницы с противовирусными препаратами и антибиотиками. Этот вирус лечат только через капельницу.

— Коронавирус лечат только так – капельницами с сильными лекарствами, противовирусные и антибиотики, — говорит Елена Гомзина.

Ей «вливают» три бутылки лекарств в обед и одну на ночь. Второй экспресс-тест не показал коронавирус, но лечение продолжали именно от него, чтобы наверняка предупредить болезнь.

Кашля нет до сих пор. Только стала сильно «скакать» температура. Когда начали колоть лекарства, по словам врачей, организм тоже начал бороться. В этом случае жар – это борьба иммунитета.

Рядом с ней на соседних кроватях лежат ее родные – свекровь и ее сестра. Первой заболела свекровь, ей 73 года. Она лечится с 23 февраля. Сначала у нее была пневмония, лечили от нее.

— Возможно свекровь заразилась коронавирусом в больнице, когда лечила пневмонию. Других подозрений нет. Она пожилой человек и мало с кем контактирует, — отметила Елена.

Коронавирус у Елены подтвердился только сегодня, 16 апреля. Анализ брали с помощью мазка из горла. Его отправляют в Новосибирск, готовят пять дней. Подтверждена инфекция и у мамы мужа и ее сестры.

Чем страшен COVID-19?

Коронавирус дает осложения и пробуждает хронические заболевания, патологии, которые есть у человека. У Елены развилась аритмия.

— У людей обостряются хронические заболевания. У кого гипертония – у того скачет давление, например. Особенно, если сердечные заболевания, при высокой температуре у человека развивается аритмия. Перехватывает воздух, не хватает кислорода и состояние такое, хочется просто умереть, — с дрожью в голосе вспоминает Елена Гомзина.

Первые признаки коронавируса

— Первые симптомы коронавируса – это боль в горле, осиплость, заложенность носа, пропадает обоняние, — подчеркнула Елена.

Также издатель подчеркнула, что анализ лучше делать не экспресс-тестом, а мазок из горла. Он точнее.

Советы Елены

— Как только у вас появляются первые признаки схожие с ОРВИ, сразу вызывайте врача на дом. Делайте анализ с помощью мазка из горла, а не экспресс-тест. Он надежнее. Также делайте КТ, рентген легких. Врач может и не услышать шумы, — отметила Елена Гомзина.

Женщина рассказывает, что коронавирус проявляется у всех по-разному – у кого-то есть кашель, у кого-то нет. У одних затруднено дыхание, у других этого может не быть. Но воспаление легких появляется практически у всех. Сейчас в двух отделениях инфекционной больницы Воскресенска лежат около 100 человек с пневмонией.

— Не выходите из дома! Берегите себя! – обратилась Елена к читателям.

Записи Елена на странице в Facebook

10 апреля

Ну что, и меня зацепило! После 10 дней домашней болезни сегодняшний диагноз — двустороннее воспаление легких (Corvus-19 пока под вопросом). «Скорая» едет. Сказали, будут делать экспресс-тест. Ждём! И если у вас долгое время держится температура в промежутке 37-37.5 — вызывайте врача срочно и делайте кт!

11 апреля

Я в больнице Воскресенска. Здесь конечно круто. Палата похожа на отель в 3 заезды. В палате есть все необходимое — туалет, и горячая вода и холодная, мыло, бумага туалетная. Полотенца новые. Штучки, куда подключается кислород. Хороший ремонт, все очень чисто. Мёдперсонал ходит в космических костюмах. Врачи все очень внимательные, добрые. Лекарства все есть. Работают врачи очень быстро. Вот капельницы принесли. Райхман Юрий главврач, спасибо вам! Низкий поклон! Вы самый лучший главный врач!

12 апреля

Первый день казался вечностью. Честно, очень тяжело. Высокая температура и капельницы три раза в день. ЭКГ снимают, проверяют уровень насыщения кислородом, кровь несколько раз в день. Второй тест на corvid-19 пока не пришёл. По лекарствам пока все есть. Врачи говорят, что первая неделя — это острый период. Сказали, что надо терпеть. Дорогие друзья, сидите дома и, если у вас наблюдается небольшая температура и не проходят признаки ОРЗ — срочно вызывайте врача и на КТ!

15 апреля

Сегодня 5 день лечения! Пока все не очень стабильно. Кислород, капельницы, температура. Очень тяжело. Вчера был второй экспресс-тест. Он отрицательный. Но жду основного теста. Его делают в Новосибирске. Дорогие друзья, я вас прошу — сидите дома! Ситуация очень сложная, так врачи говорят. В больнице, где я лежу почти 100 человек. 30 человек уже выписали. Врачи и весь медперсонал работают на износ. В космических костюмах, в двойных масках, перчатки, очки, работать очень трудно. Сегодня санитарка с утра говорит — минус пять кг за два дежурства. С подтверждённым ковид-19 тоже здесь лежат. Лекарства все есть.

16 апреля

Пришёл тест, положительный! Лечение продолжается. Будем бороться!

Желаем Елене скорейшего выздоровления!