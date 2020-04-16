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Возить дачников за 4,3 млн рублей с 1 мая по 11 октября в пределах города будет ПАТП Бердска

20:14 16.04.2020, Анастасия Солодкова Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Муниципалитет с сезона-2020 обслуживает только три дачных маршрута, находящихся в пределах города. Аукцион на почти 9000 рейсов выиграло Бердское пассажирское автопредприятие.

Возить дачников за 4,3 млн рублей с 1 мая по 11 октября в пределах города будет ПАТП Бердска
Бердск будет возить дачников на участки в районе водозабора икладбища

Бердское пассажирское автопредприятие 15 апреля выиграло аукцион на перевозку пассажиров по дачным маршрутам.

С 1 мая по 11 октября 2020 года ПАТП будет выполнять «работы по пассажирским перевозкам с целью обеспечения удовлетворения потребностей жителей города Бердска в осуществлении регулярных перевозок по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам с предоставлением услуг всем категориям граждан, в том числе имеющим право на меры социальной поддержки при проезде на автомобильном транспорте».

Согласно аукционной документации, муниципальные автобусы будут ездить по трем дачным маршрутам:

Маршрут № 20 «Черемушки – Водозабор»: ул. Черемушная – технологическая трасса на «Водозабор»;

Маршрут № 23 «м-он Юго-Восточный – с/о Бытовик (Новое кладбище)»: ул. Полевая;

Маршрут № 2-В «Вокзал – Кладбище»:
ул. Горького — ул. Ленина — ул. Свердлова — ул. Пионерская — ул. Полевая.

Предполагается, что транспорт бердского ПАТП за дачный сезон-2020 сделает 8726 рейсов на основании утвержденного графика движения. За работу муниципальных автобусов по дачным направлениям городской бюджет заплатит пассажирскому автопредприятию 4,3 млн рублей.

Примечательно, что на этот раз Бердское ПАТП было единственным участником электронного аукциона. И это признали соответствующим закону, как и ПАТП — соответствующим требованиям для перевозки пассажиров. Жалоб на проведение торгов не поступало. Напомним, что ранее на конкурс заявлились перевозчики из Томска и даже Сочи, существенно занижая начальную стоимость контракта. Побеждали все равно бердчане, но за работу в итоге они получали меньше реальной цены перевозок.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», в 2020 году Бердску разрешили возить дачников только в те СНТ, которые находятся в черте города. Пригородные маршруты находятся в ведении минтранса Новосибирской области. Именно он будет искать подрядчика на обслуживание дачных маршрутов, которыми десятилетиями пользуются бердчане.

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От редакции

Минтранс успеет найти перевозчика?

Аноним, 16 апреля 2020 20:29
Какая жуткая новость про БАТП и ВОДОЗАБОР, мы так надеялись, что вот наконец придут в Бердск хорошие перевозчики и возьмут дачные маршруты на водозабор в свои руки и всё наконец наладиться, но не тут то было! БАТП с доставкой дачников на ВОДОЗАБОР делают всё на отвяжись, сократили на порядок количество автобусов за 20 лет на ВОДОЗАБОР! При том дачников осталось столько же, даже стало больше, превратив дорогу на ВОДОЗАБОР в Ад и другим работать не позволяет.

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