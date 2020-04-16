Возить дачников за 4,3 млн рублей с 1 мая по 11 октября в пределах города будет ПАТП Бердска

Муниципалитет с сезона-2020 обслуживает только три дачных маршрута, находящихся в пределах города. Аукцион на почти 9000 рейсов выиграло Бердское пассажирское автопредприятие.

Бердск будет возить дачников на участки в районе водозабора икладбища

Бердское пассажирское автопредприятие 15 апреля выиграло аукцион на перевозку пассажиров по дачным маршрутам.

С 1 мая по 11 октября 2020 года ПАТП будет выполнять «работы по пассажирским перевозкам с целью обеспечения удовлетворения потребностей жителей города Бердска в осуществлении регулярных перевозок по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам с предоставлением услуг всем категориям граждан, в том числе имеющим право на меры социальной поддержки при проезде на автомобильном транспорте».

Согласно аукционной документации, муниципальные автобусы будут ездить по трем дачным маршрутам:

Маршрут № 20 «Черемушки – Водозабор»: ул. Черемушная – технологическая трасса на «Водозабор»;

Маршрут № 23 «м-он Юго-Восточный – с/о Бытовик (Новое кладбище)»: ул. Полевая;

Маршрут № 2-В «Вокзал – Кладбище»:

ул. Горького — ул. Ленина — ул. Свердлова — ул. Пионерская — ул. Полевая.

Предполагается, что транспорт бердского ПАТП за дачный сезон-2020 сделает 8726 рейсов на основании утвержденного графика движения. За работу муниципальных автобусов по дачным направлениям городской бюджет заплатит пассажирскому автопредприятию 4,3 млн рублей.

Примечательно, что на этот раз Бердское ПАТП было единственным участником электронного аукциона. И это признали соответствующим закону, как и ПАТП — соответствующим требованиям для перевозки пассажиров. Жалоб на проведение торгов не поступало. Напомним, что ранее на конкурс заявлились перевозчики из Томска и даже Сочи, существенно занижая начальную стоимость контракта. Побеждали все равно бердчане, но за работу в итоге они получали меньше реальной цены перевозок.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», в 2020 году Бердску разрешили возить дачников только в те СНТ, которые находятся в черте города. Пригородные маршруты находятся в ведении минтранса Новосибирской области. Именно он будет искать подрядчика на обслуживание дачных маршрутов, которыми десятилетиями пользуются бердчане.