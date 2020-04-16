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Как поддержал бизнес Москвы мэр Собянин в пандемию коронавируса

18:30 16.04.2020 Фото: Кремлин.ру
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Третий пакет помощи: Стабилизационные кредиты, снижение процентных ставок и деньги на зарплату. Более 2,6 тыс. московских организаций малого и среднего бизнеса получат помощь от правительства столицы.

Как поддержал бизнес Москвы мэр Собянин в пандемию коронавируса
Сергей Собянин в авангарде борьбы с коронавирусом

Пандемия коронавируса «поставила на паузу» большую часть бизнеса. В наиболее сложном положении оказались отрасли, обслуживающие потребительский спрос. Очень тяжело приходится малому и среднему бизнесу. Но эта пауза не будет вечной. И свою задачу Правительство Москвы видит в том, чтобы помочь предпринимателям сохранить свой бизнес, трудовые коллективы и ресурсы для возвращения к нормальной жизни. Об этом написал на своем сайте мэр столицы Сергей Собянин.

«Неотложные меры поддержки бизнеса (первый и второй пакеты) вступили в силу несколько недель назад. Мы определили перечень наиболее пострадавших отраслей:

Десятки тысяч предприятий получили отсрочки по уплате налога на имущество, земельных платежей и торгового сбора.

Временно обнулена арендная плата за землю и нежилой фонд, находящийся в собственности города. Отменена или снижена плата за размещение нестационарных торговых объектов и торговлю в вестибюлях метро.

Владельцы торговых центров и прочей коммерческой недвижимости получат помощь от города, если снизят ставки аренды для бизнеса более чем на 50%.

Расширены программы субсидий для малых и средних предприятий, которые даже в нынешних условиях продолжают инвестировать в новое оборудование или выполняют экспортные заказы.

Сегодня Президент страны озвучил серьезные меры поддержки экономики. Малый и средний бизнес получит поддержку для выплаты заработной платы при условии максимального сохранения трудовых коллективов.

Кроме того, Президент дал поручение принять региональные меры. Что тоже абсолютно правильно, потому что в каждом регионе введены свои ограничительные меры и, конечно, есть свои особенности.

В соответствии с этим поручением и учитывая нарастание проблем в экономике, сегодня я подписал постановление о реализации третьего пакета поддержки московского бизнеса.

По нашей оценке, главной угрозой для малых и средних предприятий стало отсутствие средств на оплату ранее взятых кредитов и невозможность получить «стабилизационный» кредит, чтобы пережить нынешнюю паузу со спросом.

Поэтому в ближайшие дни совместно с коммерческими банками Правительство Москвы запустит беспрецедентную программу кредитной поддержки малого и среднего бизнеса.

По ранее взятым кредитам городской бюджет возьмет на себя субсидирование процентной ставки до 6% годовых. Эта мера касается каждого малого и среднего предпринимателя, независимо от вида деятельности.

По новым «стабилизационным» кредитам на финансирование текущей деятельности будем субсидировать ставку до 8%.

Более того, со Сбербанком, который будет крупнейшим оператором кредитной программы, мы предварительно договорились о предоставлении отсрочки на 6 месяцев по уплате основной суммы долга.

Будем готовить аналогичные проекты и с другими банками, которые планируют кредитовать МСП.

Для участия в кредитной программе Правительство Москвы ставит предпринимателям фактически единственное условие – расходовать средства на бизнес, действующий на территории Москвы. И надеемся, что приоритетом будет выплата заработной платы.

Третий пакет поддержки московского бизнеса включает еще ряд мер, дополняющий и расширяющий первый и второй пакеты.

1. Отсрочку до 31 декабря 2020 г. уплаты авансовых платежей за I квартал 2020 г. по налогу на имущество организаций и земельному налогу получат кинотеатры, организации дополнительного образования, санатории и дома отдыха, организаторы выставок и конференций.

В общей сложности – порядка 300 организаций.

2. Арендодатели, сдающие помещения для размещения гостиниц, получат компенсацию налога на имущество и земельных платежей за II квартал 2020 г. при условии снижения ставок аренды не менее, чем на 50%.

По нашим оценкам, эта мера поможет порядка 1,4 тыс. гостиниц.

3. Компенсацию 50% налога на имущество и земельных платежей за II квартал 2020 г. получат собственники, которые используют свою недвижимость для ведения предпринимательской деятельности в сфере торговли, общественного питания, бытовых услуг и гостиничного дела.

В общей сложности – порядка 2,6 тыс. организаций.

4. Строительный и девелоперский бизнес получит отсрочку платежей за изменение цели предоставления земельных участков и других аналогичных выплат в городской бюджет.

5. И, наконец, около 3,3 тыс. предпринимателей ранее заключили договоры выкупа недвижимости, арендуемой у города.

Чтобы помочь им, выкупные платежи II квартала будут перенесены на конец 2020 г.

Будем и дальше, находясь в диалоге с бизнесом, предпринимателями, вырабатывать меры поддержки экономики. В первую очередь, нацеленные на сохранение и поддержание рабочих мест.

Постановление Правительства Москвы «О внесении изменений в постановление Правительства Москвы от 24 марта 2020 г. № 212-ПП».

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