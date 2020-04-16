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Более 2 млн человек заразились коронавирсом на 16 апреля в мире. Скончались 137 тыс. человек

18:48 16.04.2020 Фото: pexels.com
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Прирост заболевших за сутки составил 85 529 случаев. Под медицинским контролем в России остаются 126 950 человек с подозрением на COVID-19.

Более 2 млн человек заразились коронавирсом на 16 апреля в мире. Скончались 137 тыс. человек
Число заболевших коронавирусом стремительно растет
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Более 2 млн человек заразились коронавирсом на 16 апреля в мире. Скончались 137 тыс. человек

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В мире по состоянию на 8.00 по мск 16.04.2020 зарегистрировано 2 млн 082 тыс. 583 подтверждённых случаях (прирост за сутки 85 529 случаев; 4,3 Более 2 млн человек заразились коронавирсом на 16 апреля в мире. Скончались 137 тыс. человек . В 181 странах мира вне КНР зарегистрировано 1 998 786 случаев (за последние сутки прирост 85 477; 4,5 Более 2 млн человек заразились коронавирсом на 16 апреля в мире. Скончались 137 тыс. человек .

По информации отчёта Государственной Комиссии здравоохранения Китая по состоянию на 16.04.2020 в целом в КНР зарегистрировано случаев заболевания – 83 797. За сутки прирост составил 52 случая (0,06 Более 2 млн человек заразились коронавирсом на 16 апреля в мире. Скончались 137 тыс. человек . Случаев с летальным исходом – 3 352 (летальность 4 Более 2 млн человек заразились коронавирсом на 16 апреля в мире. Скончались 137 тыс. человек .

Во всех пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации Роспотребнадзором проводится усиленный двойной контроль прибывающих из неблагополучных регионов лиц с использованием стационарного и переносного тепловизионного оборудования.

В период с 31.12.2019 по состоянию на 15.04.2020 досмотрено 5 138 618 человек, за этот период выявлено 560 человек с признаками инфекционных болезней. Во всех случаях проведен полный комплекс мер, позволивший не допустить осложнений эпидемиологической обстановки.

Организовано медицинское наблюдение за прибывающими из указанных стран, их анкетирование и передача под медицинское наблюдение по месту жительства. Под медицинским наблюдением в целом по России за истекший период 2020 г. находилось 522 702 человека, по состоянию на 15.04.2020 под контролем остаются 126 950 человек.

Для клинически здоровых лиц, не имеющих возможностей изолированного проживания, в субъектах Российской Федерации предусмотрено 437 обсерваторов на 32929 мест, из них развернуто 233 обсерваторов на 20776 места, где размещено 4212 человек.

Все лица с симптомами острых респираторных инфекций (ОРВИ), прибывшие из неблагополучных стран, изолированы, госпитализированы и обследованы лабораторно на весь перечень возможных возбудителей ОРВИ, включая новую коронавирусную инфекцию. За период мониторинга выявлено 26849 заболевших с признаками острых респираторных вирусных инфекций.

В настоящее время все центры гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора в субъектах Российской Федерации обеспечены диагностическими тест-системами для выявления нового коронавируса, оперативно разработанными Государственным научным центром «Вектор» Роспотребнадзора и зарегистрированными в официальном порядке, определен порядок лабораторной диагностики. По состоянию на 15.04.2020 проведено 1 млн 613 тыс. 413 лабораторных исследований на наличие нового коронавируса в материале от людей, в том числе из числа прибывших из стран, неблагополучных по новой коронавирусной инфекции.

По данным ВОЗ, на 16 апреля 137 тыс. человек скончались от коронавирусной инфекции.

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