Наказали трех пьяных водителей и 13 пешеходов за время самоизоляции в Бердске. 13 ДТП обошлись без жертв

За две недели апреля на бердских дорогах сотрудники ГИБДД выявили 114 фактов нарушения правил дорожного движения. За нарушение правил перевозки детей привлечено к административной ответственности 18 водителей и 37 — за неиспользование ремней безопасности.

Проверка на дорогах Бердска

На дорогах Бердска за две недели выявлено более сотни нарушителей Правил дорожного движения. Об этом этом «Курьер. среда. Бердск сегодня, 16 апреля, рассказала старший госинспектор отделения пропаганды ГИБДД по Новосибирской области капитан полиции Ольга Гейнисман.

В период действия введенного режима самоизоляции, ограничений в передвижении людей и транспортных средств с целью защиты населения от распространения коронавирусной инфекции на территории Новосибирской области снизился уровень интенсивности дорожного движения. Однако дисциплина и ответственность участников дорожного движения по-прежнему оказывает прямое влияние на состояние аварийности.

На территории Бердска в период с 1 по 14 апреля 2020 года сотрудниками Госавтоинспекции Новосибирской области не зарегистрировано ДТП с пострадавшими в них людьми, только 13 фактов дорожно-транспортных происшествий с материальным ущербом для автовладельцев, в которых механические повреждения получили 26 единиц автотранспортных средств. Из них, четыре факта столкновений автомобилей в процессе движения по улицам города, семь фактов наезда на припаркованный автотранспорт в результате маневрирования на дворовой территории и два факта наезда на оборудованный автоматический шлагбаум.

Сотрудниками ДПС Госавтоинспекции Новосибирской области с целью предупреждения дорожно-транспортных происшествий в Бердске выявлено 114 нарушений участниками дорожного движения, из которых 13 административных правонарушений пешеходами.

Среди водительского состава: привлечено к административной ответственности пять человек за управление автотранспортом с признаками опьянения, три водителя за повторное управление в нетрезвом виде привлечены к уголовной ответственности по части 1 статьи 264 Уголовного Кодекса Российской Федерации. За нарушение правил перевозки детей в автомобиле привлечено к административной ответственности 18 водителей и 37 водителей за неиспользование ремней безопасности. В зоне пешеходного перехода не предоставили преимущества в движении пешеходам шесть водителей, все привлечены к административной ответственности в виде штрафа 1500 рублей.

За две недели текущего месяца на дорогах Новосибирской области зарегистрировано 29 дорожно-транспортных происшествий, в которых три человека погибло и 39 человек травмировано, а также 506 фактов различных видов автопроисшествий с материальным ущербом для автовладельцев.

Сотрудники региональной Госавтоинспекции обращаются к участникам дорожного движения:

-Водители транспортных средств! Призываем вас быть предельно внимательными и дисциплинированными на дорогах. Постоянно контролировать скорость движения, боковой интервал и дистанцию при выполнении маневров перестроения и поворотов. Особенно при проезде пешеходных переходов, вблизи остановок общественного транспорта, на территории дворов и жилой зоны заблаговременно снижать скорость движения во избежание наезда на пешехода.

Пешеходы! Напоминаем о соблюдении правил перехода проезжей части, использовании световозвращающих элементов на одежде в темный период времени.

Родители, необходимо ежедневно напоминать своему ребенку о необходимости соблюдать элементарные правила безопасного поведения на улицах и дорогах.