Продлили до 1 июня режим самоизоляции власти Башкирии

С 9 апреля ограничения в республике были ужесточены: детям запрещено выходить на улицу с 18.00 до 13.00, а людям старше 65 лет — с 18.00 до 10.00. По данным минздрава, в Башкирии коронавирусом заболел 191 человек, пять человек скончались.

С 31 марта в Башкирии действует режим полной самоизоляции граждан, им разрешается сходить в ближайший магазин, аптеку, выкинуть мусор и выгулять домашних животных в радиусе 150 метров от дома

Глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что режим самоизоляции в целях профилактики коронавируса в регионе продлится минимум до конца мая.

«Мы сегодня приняли ряд решений. Эти меры непопулярные, но они необходимые. Главы муниципалитетов, настраивайтесь вдолгую и жителей настраивайте вдолгую. Апрель-май — это вот, как здрасте, мы работаем в этом режиме. Дай бог, если так, если мы еще дальше в лето не уйдем», — сказал Хабиров на оперативном совещании, передает РИА Новости.

По данным минздрава, в Башкирии коронавирусом заболел 191 человек, пять человек скончались.

С 31 марта в Башкирии действует режим полной самоизоляции граждан, им разрешается сходить в ближайший магазин, аптеку, выкинуть мусор и выгулять домашних животных в радиусе 150 метров от дома. Выходящие из дома при себе должны иметь паспорт, чтобы показать его патрулирующим сотрудникам полиции. С 9 апреля режим самоизоляции был ужесточен: детям запрещено выходить на улицу с 18.00 до 13.00, а людям старше 65 лет — с 18.00 до 10.00.