Почти 28 000 человек подхватили COVID-19 в России. Излечились 2304

Умерли от коронавируса в России 232 человека, 34 — за последние сутки. Наибольшее число заболевших в Москве, Московской области и Петербурге.

Заболевших коронавирусом становится все больше

По оперативным данные по состоянию на 16 апреля, в России проведено 1,61 млн тестов на коронавирус (+ 95,4 тыс.).

Зарегистрировано 27 938 тыс. больных новой коронавирусной инфекцией (+3 448 за сутки). К четвергу выздоровело 2 304 (+318), умерло 232, в том числе 34 скончались за последние сутки.

Наибольшее число больных выявлено в Москве — 16 146 человек (1394 выздоровели, 113 умерли), Московской области — 3054 забелевших и 33 умерших, и Санкт-Петербурге — 1083 с диагнозом и 7 скончались.