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Почти 28 000 человек подхватили COVID-19 в России. Излечились 2304

19:30 16.04.2020 Фото: pexels.com
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Умерли от коронавируса в России 232 человека, 34 — за последние сутки. Наибольшее число заболевших в Москве, Московской области и Петербурге.

Почти 28 000 человек подхватили COVID 19 в России. Излечились 2304
Заболевших коронавирусом становится все больше
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Почти 28 000 человек подхватили COVID 19 в России. Излечились 2304

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По оперативным данные по состоянию на 16 апреля, в России проведено  1,61 млн тестов на коронавирус (+ 95,4 тыс.).

Зарегистрировано 27 938 тыс. больных новой коронавирусной инфекцией (+3 448 за сутки). К четвергу выздоровело  2 304 (+318), умерло 232, в том числе 34 скончались за последние сутки.

Наибольшее число больных выявлено в Москве — 16 146 человек (1394 выздоровели, 113 умерли),  Московской области — 3054 забелевших и 33 умерших, и Санкт-Петербурге —  1083 с диагнозом и 7 скончались.

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От редакции

Разработают вакцину и смерти прекратятся?

Анна автоледи, 16 апреля 2020 19:36
Да в этом вирусе и так нет ничего более опасного, по сравнению с обычным ОРВИ. Из 10 - 9 выздоравливают. 1 умирает. Но так было и раньше, то есть с приходом Covid19 ничего не изменилось.
Анна автоледи, 16 апреля 2020 19:40
Вот данные за 2017год 14 декабря 2017 г. Выпуск новостей ЖЕНЕВА
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Согласно новым оценкам Центров по контролю и профилактике болезней Соединенных Штатов Америки (ЦКБ США), Всемирной организации здравоохранения и глобальных партнеров в области здравоохранения, каждый год от респираторных заболеваний, вызванных сезонным гриппом, умирает до 650 000 человек.
Анна автоледи, 16 апреля 2020 19:44
Сейчас в мире скончались 137 тысяч, а обычно за год от подобных заболеваний ОРВИ в мире умирают до 650 тыс. Ну и что ...
Аноним, 16 апреля 2020 20:15
то, что это +137 тысяч человек, которые могли бы жить

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