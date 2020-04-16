Почти 28 000 человек подхватили COVID-19 в России. Излечились 2304

Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
По оперативным данные по состоянию на 16 апреля, в России проведено 1,61 млн тестов на коронавирус (+ 95,4 тыс.).
Зарегистрировано 27 938 тыс. больных новой коронавирусной инфекцией (+3 448 за сутки). К четвергу выздоровело 2 304 (+318), умерло 232, в том числе 34 скончались за последние сутки.
Наибольшее число больных выявлено в Москве — 16 146 человек (1394 выздоровели, 113 умерли), Московской области — 3054 забелевших и 33 умерших, и Санкт-Петербурге — 1083 с диагнозом и 7 скончались.
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Согласно новым оценкам Центров по контролю и профилактике болезней Соединенных Штатов Америки (ЦКБ США), Всемирной организации здравоохранения и глобальных партнеров в области здравоохранения, каждый год от респираторных заболеваний, вызванных сезонным гриппом, умирает до 650 000 человек.