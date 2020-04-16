Видео задержания готовившего кровавую бойню в школе 14-летнего мальчика опубликовала ФСБ Красноярска

Он заявил, что оружие было нужно «для расстрела в школе», который планировался на 19-20 апреля. Процессуальное решение силовики примут после экспертиз оружия, боеприпасов, других предметов и документов.

ФСБ задержала подростка за подготовку нападения на школу в Красноярске

ФСБ задержала в Красноярске подростка за подготовку вооруженного нападения на школу, сообщил Центр общественных связей спецслужбы. Отмечается, что задержанный 2006 года рождения.

«У него изъяты обрез охотничьего ружья с патронами, предположительно самодельные взрывные устройства, а также средства связи и личные дневники, содержащие информацию о планируемом преступлении».

На видеозаписи, которую опубликовала ФСБ, подросток подтвердил, что изъятое при обыске принадлежит ему. Он также заявил, что оружие было нужно «для расстрела в школе», который планировался на 19-20 апреля.

Процессуальное решение примут после экспертиз оружия, боеприпасов, других предметов и документов.

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