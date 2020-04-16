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В какой защитной одежде быть борющимся с короновирсом врачам на видео показал Росоптребнадзор

20:04 16.04.2020 Фото: Nso.ru
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Видео подготовил противочумный НИИ «Микроб». Обеспечение биологической безопасности медперсонала, работающего с больными COVID-19 или подозрительными во многом определяется правильностью использования средств индивидуальной защиты.

В какой защитной одежде быть борющимся с короновирсом врачам на видео показал Росоптребнадзор
В инфекционной больнице Новосибирска врачи обеспечены средствами защиты
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
В какой защитной одежде быть борющимся с короновирсом врачам на видео показал Росоптребнадзор

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Роспотребнадзором разработаны учебно-методические фильмы как правильно надевать и снимать средства индивидуальной защиты, сообщили в ведомстве 16 апреля.

Обеспечение биологической безопасности медицинского персонала, работающего с больными COVID-19 или подозрительными на это заболевание во многом определяется правильностью использования средств индивидуальной защиты (СИЗ).

Роспотребнадзором разработаны учебно-методические фильмы по порядку надевания и снятия средств индивидуальной защиты (СИЗ): классического противочумного костюма (многоразового использования) и его современных аналогов.

Видео подготовлено Российским научно-исследовательским противочумным институтом «Микроб» Роспотребнадзора.

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