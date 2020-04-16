Брызнул в лицо из газового баллончика и избил приятеля ради 5 тыс. рублей и Suzuki Escudo рецидивист в Новосибирске

Отобрав деньги, телефон и ключи от авто, разбойник скрылся на похищенной машине. Полицейские проверяют задержанного на причастность к совершению других преступлений на территории Новосибирской области.

Ранее фигурант уже привлекался к уголовной ответственности за умышленное уничтожение или повреждение имущества

Полицейские Новосибирска задержали подозреваемого в разбойном нападении, сообщили в управлении МВД по новосибирской области 16 апреля.

13 апреля около 17.10 в Дзержинском районе было совершено разбойное нападение. Применив газовый баллончик и избив своего 35-летнего знакомого, злоумышленник отобрал у него денежные средства в сумме 5 тысяч рублей, мобильный телефон и ключи от автомобиля «Сузуки Эскудо», после чего скрылся с места преступления на похищенной машине. Потерпевший обратился в полицию.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Новосибирской области совместно с оперативниками городского управления МВД России и отдела полиции №5 «Дзержинский» задержали подозреваемого – 31-летнего жителя Кировского района, который дал признательные показания. Ранее фигурант уже привлекался к уголовной ответственности за умышленное уничтожение или повреждение имущества.

Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 162 УК РФ «Разбой». В отношении подозреваемого решается вопрос об избрании меры пресечения. У подозреваемого изъяты похищенные автомобиль и сотовый телефон.

В настоящее время сотрудники полиции проверяют причастность подозреваемого к совершению иных преступлений на территории Новосибирской области.