Первый пошел на продление: Режим самоизоляции до лета продлили в Башкортостане

Апрель-май — это вот, как здрасьте: мы работаем в этом режиме. Дай бог если так, если мы еще дальше в лето не уйдем, заявил глава Башкортостана Радий Хабиров.

С 6 апреля в Башкортостане разрешено передвигаться на личном автомобиле во время действия режима самоизоляции после регистрации на портале doroga02.ru

Глава Башкортостана Радий Хабиров продлил режим самоизоляции в регионе как минимум до июня. Об этом он заявил в четверг на совещании в республиканском правительстве, пишет Башинформ.

«Мы сегодня приняли ряд решений. Эти меры непопулярные, но они необходимые. Главы муниципалитетов: вы настраивайтесь вдолгую и жителей настраивайте вдолгую. Апрель-май — это вот, как здрасьте: мы работаем в этом режиме. Дай бог если так, если мы еще дальше в лето не уйдем».

Указ главы региона о необходимости полной самоизоляции всех жителей республики вступил в действие 31 марта, с 20.00.

Согласно указу главы Башкортостана о режиме всеобщей изоляции, «все, кроме служб, обеспечивающих жизнедеятельность городов и сел, должны находиться дома до отмены этого режима».

Выходить из дома можно только в случае, когда человеку нужна экстренная медпомощь; можно сходить в магазин за продуктами или в аптеку; выгуливать домашних животных; вынести мусор; добраться до места работы, если обязан.

С 6 апреля в Башкортостане разрешено передвигаться на личном автомобиле во время действия режима самоизоляции после регистрации на портале doroga02.ru.