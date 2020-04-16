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Пик заболевания COVID-19 «с большими цифрами» придется на июнь в России, заявили врачи

20:55 16.04.2020 Фото: pexels
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Через полтора-два месяца, когда пик будет пройдет, начнется снижение количества заболевших. Эксперты положительно оценивает то, что в стране делают для борьбы с коронавирусом.

Пик заболевания COVID 19 с большими цифрами придется на июнь в России, заявили врачи
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Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Пик заболевания COVID 19 с большими цифрами придется на июнь в России, заявили врачи

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Пик заболевания COVID-19 наступит в России через полтора-два месяца, заявил доктор медицинских наук, профессор, врач-инфекционист Николай Малышев.

«Каждый день мы видим все большее количество заболевших, но поскольку опять-таки большинство экспертов сходятся во мнении, что пик будет где-то в июне-июле, то, конечно, эти цифры нас не должны пугать, как бы они значимы ни были», — сказал он на онлайн-конференции в МИА «Россия сегодня».

Профессор также предупредил, что количество заразившихся будет расти, поскольку сейчас «идет разгар» заболевания.

«К сожалению, количество умерших также будет нарастать», — посетовал Малышев.

Доктор медицинских наук подчеркнул, что эксперты сходятся во мнении, что через полтора-два месяца, когда пик будет пройдет, начнется снижение количества заболевших.

«Подходим к пику»
В свою очередь, сопредседатель центрального штаба Общероссийского народного фронта, врач Леонид Рошаль предположил, что Россия уже подходи к пику по коронавирусу, передает РИА Новости.

«То, что еще будут появляться люди, у которых может быть положительный тест — да, это еще могут. Но вот то, что мы делаем по подготовке к возможному дальнейшему развитию пандемии, делается правильно, делается фактически максимально», — отметил он.

Врач также напомнил, что у России было совсем немного времени на подготовку к такой ситуации.

«Ситуация меняется не в лучшую сторону»
В понедельник президент Владимир Путин провел совещание по санитарно-эпидемиологической ситуации в стране. В ходе своей речи глава государства подчеркнул, что ситуация в России меняется не в лучшую сторону.

«Болезнь у пациентов становится тяжелой. Ближайшие недели во многом станут определяющими. Все действия властей должны быть выстроены оптимальным образом, с запасом и с учетом всех факторов», — отмечал российский лидер.

Он поставил перед федеральными и местными властями сразу шесть задач.

Кроме того, Путин предостерег представителей власти от разгильдяйства. Он подчеркнул, что пик эпидемии не пройден даже в Москве.

Президент заявил, что у регионов есть две-три недели для подготовки к борьбе с коронавирусом. Он предупредил, что будет рассматривать как преступную халатность, если что-то не будет сделано вовремя.

В России выявили около 28 тысяч инфицированных, более 2300 пациентов вылечились, 232 скончались.

Россиян призвали соблюдать все меры предосторожности, в том числе соблюдать дистанцию в общественных местах и носить маски. Кроме того, власти разработали пакет экономических мер для поддержки бизнеса и граждан.

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От редакции

Испытание всему человечеству?

Гость, 16 апреля 2020 21:07
В ответ на критику гражданами властей сша: "New York Times: «Путин уничтожил науку и медицину США» "!!!
Путин - он везде! Горжусь моим президентом!
Аноним, 16 апреля 2020 21:23
Что, прямо по русски и написали? Али вы в переложении МИА "Россия сегодня" читаете?

Прямо по классике:
- Ой, этот Карузо! Столько шума - “хороший певец, хороший певец”... А он и фальшивит, и картавит!
- А ты что, слушал Карузо?
- Нет, мне Изя напел!
Аноним, 16 апреля 2020 23:13
в гугле забанили или английский не знаете?
https://www.nytimes.com/2020/04/13/science/putin-russia-disinformation-health-coronavirus.html
Аноним, 16 апреля 2020 21:20
"Но вот то, что мы делаем по подготовке к возможному дальнейшему развитию пандемии, делается правильно, делается фактически максимально"

Это он про распродажу аппаратов ИВЛ по всему свету, когда даже в Питере (второй столице!) по оценке Беглова недоукомплектованность этими аппаратами 50%?

Рошаль после того как на путингах появляться начал увы - опустился. Видимо правду евреи говорят: первая задача - остаться чистому самому. То есть не связываться с теми, кто замаран. Потому что иначе неминуемо сам таким же станешь.
Аноним, 16 апреля 2020 22:05
Как это пик на июнь, вы всё врёти, скворцова 9.04 сказала пик через 10-14 дней, жду окончания пандемии.

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