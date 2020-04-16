Жестко потребовал контролировать выдачу льготных кредитов бизнесу Мишустин. Путин не указ?

Премьер ответил на слова главы Минэкономразвития об убыточности для банков льготных кредитов — это поручение президента. Максим Решетников заявил, что пока банки неохотно идут на выдачу кредитов предприятиям.

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Председатель правительства Михаил Мишустин потребовал жестко контролировать ситуацию с выдачей льготных кредитов компаниям малого и среднего бизнеса банками. Об этом шла речь на заседании правительства 16 апреля.

Премьер-министр также призвал наладить ежедневный мониторинг за тем, каким образом это исполняется, в том числе по объему. «150 млрд [рублей] мы обсуждали, чтобы у нас была картина, когда банки выйдут на соответствующий уровень», — заявил Мишустин на заседании кабмина, прервав доклад министра экономического развития Максима Решетникова.

Решетников сообщил, что банки пока неохотно идут на выдачу льготных кредитов предприятиям из-за внутренней бюрократии и убыточности таких кредитов.

«Я вас прерываю. Что значит — убыточные или нет? Это поручение президента, которое мы обсудили много раз и сделали абсолютно доступными все условия, на которых банки должны выдавать», — заявил Мишустин.