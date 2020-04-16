Допустят ли заражение коронавирусом при подаче питьевой воды в Новосибирской области и в Бердске?

На предприятиях, обеспечивающих население водой, введены дополнительные меры защиты. В 2020 году в Бердске начнется строительство водозаборных сооружений на Обском море по программе «Чистая вода».

В Новосибирской области усилены меры безопасности на предприятии водоподготовки в условиях противодействия коронавирусу

Дополнительные меры безопасности в связи с противодействием распространения коронавирусной инфекции предприняты на крупнейшем предприятии региона по обеспечению жителей региона чистой питьевой водой. Кроме того, в регионе продолжается реализация национального проекта «Экология» в части обеспечения жителей чистой водой.

Министр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области Денис Архипов 16 апреля ознакомился с работой насосно-фильтровальной станции №1 (НФС-1) МУП г. Новосибирска «Горводоканал» в условиях реализации мер по противодействию распространения коронавирусной инфекции.

Денис Архипов подчеркнул, что предприятия жизнеобеспечения региона работают в штатном режиме, дополнительные меры безопасности в работе предприятий МУП г. Новосибирска «Горводоканал» предприняты в соответствии с рекомендациями «Роспотребнадзора». Кроме того, министр акцентировал внимание на усилении стратегической важности работы МУП г. Новосибирска «Горводоканал» в связи с расширением сферы присутствия предприятия на территории Новосибирской агломерации.

«В текущих условиях обеспечение устойчивой работы предприятий жизнеобеспечения является приоритетом. Все предприятия ЖКХ Новосибирской области продолжают функционировать в штатном режиме, в том числе МУП «Горводоканал», обеспечивающий граждан и учреждения качественной питьевой водой. На предприятии предприняты все необходимые меры по предотвращению распространения коронавируса: контролируется самочувствие сотрудников на входе в здание, они работают в средствах защиты, территория обрабатывается хлорсодержащими средствами. Предпринятые меры повышают безопасность рабочих процессов и поддерживать качество и защищенность воды на станциях на самом высоком уровне. Важность соблюдения всех требований защищенности и качества особенно актуальная в связи с планируемым расширением территорий охвата МУП «Горводоканал» на Новосибирскую агломерацию», – подчеркнул Денис Архипов.

Министр отметил, что благодаря реализации проекта по строительству магистрального водовода в г. Обь в рамках нацпроекта «Экология», сфера присутствия предприятия распространяется на территорию Новосибирской агломерации. Это позволит повысить надежность и качество услуг по водоснабжению не только г. Обь, но и сел Толмачево и Красноглинное. Напомним, в настоящее время «Горводоканал» уже является ресурсоснабжающей организацией в р.п. Кольцово, г. Обь, р.п. Краснообске, на завершающей стадии подготовка к заходу в Барышево Новосибирского района.

«В целом в 2020 году в рамках реализации нацпроекта «Экология» кроме строительства водовода в г. Обь также планируется начать возведение установок водоподготовки в р.п. Сузун. Кроме того, в рамках областной подпрограммы «Чистая вода» планируется построить 12 станций водоподготовки в восьми муниципальных районах, три водозаборные скважины в Татарском и Новосибирском районах, начать строительство водозаборных сооружений в г. Бердске на Новосибирском водохранилище. Планируется начать проектирование реконструкции станции водоподготовки в г. Искитиме», – прокомментировал Денис Архипов.

Дополнительно в рамках областной программы «Безопасность жилищно-коммунального хозяйства» будет вестись строительство 10 станций водоподготовки, а также проектирование комплекса объектов по водоочистке в Каргате и Барабинске.