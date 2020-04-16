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Кому положена прибавка к пенсии в размере 5686 рублей с 1 мая?

21:33 16.04.2020 Фото: pixabay.com
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Повышенную пенсию смогут получить те, кто достиг возраста 80 лет или признан инвалидом I группы. Но доплаты положены не только жителям Подмосковья и не только очень пожилым.

Кому положена прибавка к пенсии в размере 5686 рублей с 1 мая?
Пенсионеры Московской области пользуются особыми превелегиями
Сюжет: Пенсионная реформа
Кому положена прибавка к пенсии в размере 5686 рублей с 1 мая?

Кому положена прибавка к пенсии в размере 5686 рублей с 1 мая?С 1 мая повышают пенсии. Кто станет получать больше в России и Бердске?Ещё 136 новостей

В мае пенсионеров ждут новые прибавки и выплаты. Кто из пожилых людей может рассчитывать на доплаты и как их получить.

С 1 мая 2020 года у пенсионеров появится возможность получить дополнительные выплаты, однако не у всех, а только у тех, кто будет соответствовать определённым критериям. А именно: прибавка в размере одной тысячи рублей полагается одиноко проживающим пенсионерам старше 65 лет. Правда, она носит чисто региональный характер.

— Это не единовременная выплата, а ежемесячная и постоянная доплата к основной пенсии, — уточнила Лайфу генеральный директор ООО «ЮК «Юрист», член Ассоциации юристов России Асия Мухамедшина. — Главное условие для получения выплаты — пенсионер должен проживать на территории Московской области.

Нужно учитывать, что эта мера поддержки касается только одиноких пожилых людей. Как отметила Асия Мухамедшина, у пенсионера должна быть подмосковная регистрация. Учитывается также и состав семьи. То есть пенсия с 1 мая повысится только у самых социально незащищённых пенсионеров Московской области. Ещё один важный нюанс — это ценз оседлости. Чтобы получить прибавку, пенсионер должен проживать в Московской области не менее десяти лет.

— Чтобы получить выплату, обращаться нужно в органы социальной защиты населения с заявлением и приложением комплекта документов, — пояснил заслуженный юрист России, председатель Центра правовой помощи «Дело жизни» Иван Соловьёв. — Согласно выкладкам Правительства Московской области, в регионе проживает более 500 тысяч пенсионеров, которые оказались в сложном материальном положении.

Также в мае в связи с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне ветераны и приравненные к ним лица должны получить федеральные выплаты. Указом президента № 100 от 07.02.2020 они установлены в размере 75 000 рублей для участников, инвалидов войны, вдов и вдовцов ветеранов, несовершеннолетних узников лагерей. 50 000 рублей получат труженики тыла и совершеннолетние узники лагерей.

— Помимо федеральных выплат каждый регион может устанавливать собственные доплаты, — уточнил старший управляющий партнёр юридической компании PG Partners Петр Гусятников. — Например, в Тверской области ветеранам дополнительно выплатят ещё по 25 000 рублей из местного бюджета, а в Курской области участники войны получат по 5000 рублей, а их вдовы или вдовцы — по 2000 рублей. Узнать конкретный размер выплаты в регионе, а также кому она полагается можно в отделении социальной защиты по месту жительства.

К тому же юристы обращают внимание и на то, что многие пенсионеры до сих пор не знают об изменении доплат за возраст.

Как говорит ведущий юрист Европейской юридической службы Оксана Красовская, достигшие 80-летнего возраста в мае 2020 года получат повышение фиксированной выплаты на 100 процентов, то есть их пенсия повысится на 5686 рублей и 25 копеек. Таким образом начисления изменились с этого года.

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От редакции

Пенсии хватает?

НСО, 16 апреля 2020 23:10
Курьер,вы бы за своих пенсионеров бы радели,а не подмосковных,в соцзащите про региональные доплаты к 75-летию победы ничего не знают,узнайте и сообщите что-то кроме витаминных наборов(и то не всем) местных депутатов,ветеранам и труженикам тыла от Новосибирской области положено или власти ограничатся федеральными поздравлениями.

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