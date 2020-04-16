668 моряков с французского авианосца «Шарль де Голль» заразились коронавирусом

«Шарль де Голль» вернулся в порт приписки Тулон в воскресенье, после обнаружения на борту первых случаев заражения. По словам командования, инфекция могла проникнуть на борт авианосца во время стоянке в Бресте в середине марта.

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668 моряков с французского авианосца «Шарль де Голль» и других кораблей авианесущей группы заражены коронавирусом. Эти данные распространило Министерство обороны Франции, подчеркнув, что они не окончательные, результаты около 30 процентов тестов еще неизвестны. 31 зараженный помещен в госпиталь «Святой Анны» в Тулоне, один — в отделение интенсивной терапии. Весь остальной экипаж находится на карантине.

«Шарль де Голль» вернулся в порт приписки Тулон в воскресенье, после обнаружения на борту первых случаев заражения. По словам командования, инфекция могла проникнуть на борт авианосца во время стоянке в Бресте в середине марта.

«Шарль де Голль» — это уже второй авианосец, поставленный на карантин, после американского «Теодора Рузвельта».