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668 моряков с французского авианосца «Шарль де Голль» заразились коронавирусом

21:55 16.04.2020 Фото: www.pexels.com
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«Шарль де Голль» вернулся в порт приписки Тулон в воскресенье, после обнаружения на борту первых случаев заражения. По словам командования, инфекция могла проникнуть на борт авианосца во время стоянке в Бресте в середине марта.


668 моряков с французского авианосца «Шарль де Голль» и других кораблей авианесущей группы заражены коронавирусом. Эти данные распространило Министерство обороны Франции, подчеркнув, что они не окончательные, результаты около 30 процентов тестов еще неизвестны. 31 зараженный помещен в госпиталь «Святой Анны» в Тулоне, один — в отделение интенсивной терапии. Весь остальной экипаж находится на карантине.

«Шарль де Голль» вернулся в порт приписки Тулон в воскресенье, после обнаружения на борту первых случаев заражения. По словам командования, инфекция могла проникнуть на борт авианосца во время стоянке в Бресте в середине марта.

«Шарль де Голль» — это уже второй авианосец, поставленный на карантин, после американского «Теодора Рузвельта».

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От редакции

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Аноним, 16 апреля 2020 22:01
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