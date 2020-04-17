Бессмертныйполкдомабердск: Встанем в строй в «Бессмертный полк» на 9 Мая онлайн на сайте «Курьер.Среда.Бердск»?

Судя по ситуации с коронавирусом в мире и России вряд ли мы сможем пройти строем Бессмертного полка в Бердске на День Победы. И не только в Бердске, но и в других городах – вряд ли. В последние годы в полк вставали более 7000 бердчан.
— Говорить о том, что все будет массово, — это несбыточный оптимизм. Нужно это понимать. Но нужно понимать и то, что никто не подрывает нашу память, никто не делает под нее подкоп. Такова реальность. Рисковать здоровьем людей нельзя ни при каких условиях. Мэрия Москвы еще до указа о карантине говорила, что не нужно людей старше 60 лет заранее призывать куда-то идти, принимать участие. Ведь они в группе риска. Поэтому наша позиция — не проводить массовое шествие на улице. «Бессмертный полк» — это не всегда колонна людей. Это память, это личная история, то что может проявляться в разных формах, в зависимости от желания человека. В День Победы он может быть с родными за столом, на кладбище у своих предков — провести этот день так, как ему хотелось бы. Если человек будет в этот день думать о ком-то конкретном, мы считаем, это соответствует смыслу «Бессмертного полка». А смысл — это память, — рассказал ранее автор акции Сергей Лапенков.
Этот год – год 75-летия Победы. И редакция приглашает полк на «страницы» сайта www.kurer-sreda.ru
Предлагаем использовать хэштеги #Бессмертныйполкдома #мойполкдома #Бессмертныйполкдомабердск
Как можно прислать фото своего героя?
На ящик редакции bkurer@mail.ru – в теме пишите — #Бессмертныйполкдомабердск
На WhatsApp редакции — 8-953-878-90-10
Принести в редакцию: Бердск, ул.К.Маркса, 24, офис 2, с 9.00 до 18.00, кроме выходных.
В группу Курьер.Среда.Бердск в соцсети ВКонтакте – в предлагаемые новости или сообщения.
https://vk.com/kurersredaberdsk
Что присылать: фотографию – не менее 1200 на 600 пикселей, ФИО, звание, пару предложений о вашем герое.
По ссылке — ВСЕ ФОТО ГЕРОЕВ
Надеюсь, они там все друг друга перезаражают и подохнут
наказываются штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года.
Сами же статеечку УК привели заблаговременно подготовленную. Теперь осталось только начать "правильно" её трактовать. "Ах ты на этот карнавал не вышел? Значит проявляешь явное неуважение к обществу... Значит для начала триста тысяч рублей в кассу иди заплати... А потом посмотрим..."
Да нет, житель, это вы не догоняете.
День Победы нужен для того, что бы о войне знали и помнили не только ваши родственники, но и современное поколение и те, кого война не коснулась.
И кстати, не надо путать - День Победы - это не поминки, это праздник.
Люди в первую очередь радовались Победе.
При этом не забывая о ее цене.
Иначе поколение уренгойских мальчиков нам обеспечено.
Ага, поржал.
Военный бюджет США в десятки раз больше таких бюджетов других стран. США развязало несколько сот войн за последнее время.
Si vis pacem, para bellum (Хочешь мира — готовься к войне) Корнелий Непот 100 г. до нашей эры.
"А кто палками да приказами при прошлой власти загонял? Всё было "добровольно-принудительно"...при какой прошлой? При советской что ли? Тогда шествий гражданского населения 9 мая не было (можете спросить у мамаши). Короче, предмета вы не знаете, а мотивация ваша- либеральный троллинг.
Более 20 человек, самых близких моих родных ушли на фронт. Нам "повезло", многие вернулись все в орденах и медалях. Но в бессмертном полку их не будет. Я не хочу, чтобы их имена поганили злые языки. Враги лучше относятся к памяти наших героев.