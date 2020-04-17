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#Бессмертныйполкдомабердск: Встанем в строй в «Бессмертный полк» на 9 Мая онлайн на сайте «Курьер.Среда.Бердск»?

17:21 17.04.2020 Фото: Курьер.Среда.Бердск
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С момента поступления первой фотографии – мы начнем формировать Бессмертный полк онлайн на нашем и уже давно вашем ресурсе. На ящик редакции bkurer@mail.ru – в теме пишите — #Бессмертныйполкдомабердск. На WhatsApp редакции — 8-953-878-90-10

#Бессмертныйполкдомабердск: Встанем в строй в «Бессмертный полк» на 9 Мая онлайн на сайте «Курьер.Среда.Бердск»?
Этот год – год 75-летия Победы. И редакция приглашает полк на «страницы» сайта www.kurer-sreda.ru

Судя по ситуации с коронавирусом в мире и России вряд ли мы сможем пройти строем Бессмертного полка в Бердске на День Победы. И не только в Бердске, но и в других городах – вряд ли. В последние годы в полк вставали более 7000 бердчан.
— Говорить о том, что все будет массово, — это несбыточный оптимизм. Нужно это понимать. Но нужно понимать и то, что никто не подрывает нашу память, никто не делает под нее подкоп. Такова реальность. Рисковать здоровьем людей нельзя ни при каких условиях. Мэрия Москвы еще до указа о карантине говорила, что не нужно людей старше 60 лет заранее призывать куда-то идти, принимать участие. Ведь они в группе риска. Поэтому наша позиция — не проводить массовое шествие на улице. «Бессмертный полк» — это не всегда колонна людей. Это память, это личная история, то что может проявляться в разных формах, в зависимости от желания человека. В День Победы он может быть с родными за столом, на кладбище у своих предков — провести этот день так, как ему хотелось бы. Если человек будет в этот день думать о ком-то конкретном, мы считаем, это соответствует смыслу «Бессмертного полка». А смысл — это память, — рассказал ранее автор акции Сергей Лапенков.

Этот год – год 75-летия Победы. И редакция приглашает полк на «страницы» сайта www.kurer-sreda.ru

С момента поступления первой фотографии – мы начнем формировать Бессмертный полк онлайн на нашем и уже давно вашем ресурсе.

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Как можно прислать фото своего героя?

На ящик редакции bkurer@mail.ru – в теме пишите — #Бессмертныйполкдомабердск

На WhatsApp редакции — 8-953-878-90-10

Принести в редакцию: Бердск, ул.К.Маркса, 24, офис 2, с 9.00 до 18.00, кроме выходных.

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https://vk.com/kurersredaberdsk

Что присылать: фотографию – не менее 1200 на 600 пикселей, ФИО, звание, пару предложений о вашем герое.

По ссылке — ВСЕ ФОТО ГЕРОЕВ 

#Бессмертныйполкдомабердск: «Бессмертный полк» идет по Бердску. В 2020 году — онлайн

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От редакции

Слава и светлая память всем, кто принес Победу Родине на фронте и в тылу! А было это 75 лет назад....

Аноним, 12 апреля 2020 21:25
На работу ходить нельзя! А тут смотри, победобесие никак нельзя отложить!
Надеюсь, они там все друг друга перезаражают и подохнут
Константин, 12 апреля 2020 23:12
"победобесие" бесите вы уже. Уже сколько лет клише забыть не можете. Сколько яду в вас? Ужас!
Аноним, 13 апреля 2020 10:50
"победобесие" - статья УК РФ Статья 354.1. Реабилитация нацизма - Распространение выражающих явное неуважение к обществу сведений о днях воинской славы и памятных датах России, связанных с защитой Отечества, а равно осквернение символов воинской славы России, совершенные публично, -
наказываются штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года.
житель Бердска, 13 апреля 2020 11:58
Вы явно путаете победобесие и реабилитацию нацизма. Мы уважаем и преклоняемся перед подвигом советского народа в ВОВ, а вы устраиваете из него шоу и портретный карнавал. Мы скорбим о погибших родственниках в наших семьях (и не только в наших, кстати), а вы - в войнушку заигрались, любители ролевых игр!
Аноним, 13 апреля 2020 13:16
У каждого есть его право: ходить или не ходить, чтить память погибших или не чтить ее, а так же есть выбор как ее чтить. Всем, кому не нравится бессмертный полк - пусть идут мимо. Зачем изливать свою злобу? Вас же туда не загоняют палками и приказами, как загоняли на демонстрации при прошлой власти?
Аноним, 13 апреля 2020 14:13
А кто палками да приказами при прошлой власти загонял? Всё было "добровольно-принудительно". Ты можешь не ходить, но мы тебе это припомним.

Сами же статеечку УК привели заблаговременно подготовленную. Теперь осталось только начать "правильно" её трактовать. "Ах ты на этот карнавал не вышел? Значит проявляешь явное неуважение к обществу... Значит для начала триста тысяч рублей в кассу иди заплати... А потом посмотрим..."
Аноним, 13 апреля 2020 14:52
житель Бердска, 13 апреля 2020 11:58
Да нет, житель, это вы не догоняете.
День Победы нужен для того, что бы о войне знали и помнили не только ваши родственники, но и современное поколение и те, кого война не коснулась.
И кстати, не надо путать - День Победы - это не поминки, это праздник.
Люди в первую очередь радовались Победе.
При этом не забывая о ее цене.
Иначе поколение уренгойских мальчиков нам обеспечено.
Аноним, 13 апреля 2020 14:40
"Как только люди забудут прежнюю войну, сразу начнется новая"(с)
житель Бердска, 13 апреля 2020 17:28
Вот так вы и живете вечным ожиданием войны. Весь мир думает о прогрессе, о движении цивилизации вперед, только вы все о войне, да о войне. Наша страна для вас - это осажденная крепость, вокруг сплошные враги, только и жаждущие отобрать нашу территорию с нефтью/газом/алмазами.
Аноним, 13 апреля 2020 20:00
И пример тому есть. Как только забыли первую мировую, получили вторую.
Аноним, 14 апреля 2020 00:17
Весь мир думает о прогрессе, о движении цивилизации....
Ага, поржал.
Военный бюджет США в десятки раз больше таких бюджетов других стран. США развязало несколько сот войн за последнее время.
Si vis pacem, para bellum (Хочешь мира — готовься к войне) Корнелий Непот 100 г. до нашей эры.
Аноним, 13 апреля 2020 15:00
Аноним, 13 апреля 2020 14:13
"А кто палками да приказами при прошлой власти загонял? Всё было "добровольно-принудительно"...при какой прошлой? При советской что ли? Тогда шествий гражданского населения 9 мая не было (можете спросить у мамаши). Короче, предмета вы не знаете, а мотивация ваша- либеральный троллинг.
Аноним, 13 апреля 2020 15:56
А где я написал про 9 мая? Сами выдумали, сами осудили, сами себе медальку повесили... И вообще - вы всё это вашему единомышленнику-собессмертнополчанину рассказывайте. А то он думает, что при советах вообще палками и приказами народ на демонстрации загоняли.
Аноним, 13 апреля 2020 16:53
См. название темы. См. свои предложения без каких-либо оговорок. Логика понятна? Медальку свою получите на выставке аквариумных рыб.
Аноним, 13 апреля 2020 23:39
НВР:
Более 20 человек, самых близких моих родных ушли на фронт. Нам "повезло", многие вернулись все в орденах и медалях. Но в бессмертном полку их не будет. Я не хочу, чтобы их имена поганили злые языки. Враги лучше относятся к памяти наших героев.

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