«К нам не ломанулись, но за аренду надо платить»: Не боятся коронавируса парикмахеры и их клиенты в Бердске

На стрижку идут мужчины и женщины. Горожане рады, что могут привести в порядок голову — время снимать шапки. Мастера салонов красоты рады, что снова могут работать.

Парикмахерские и салоны красоты заработали в Бердске

С 11 апреля в Новосибирской области разрешили работать сельскому хозяйству, ремонту, ателье, почте, СТО. Возобновили работу салоны красоты. «Курьер. Среда. Бердск» разузнал, есть ли наплыв клиентов в индустрии красоты? Много ли горожан во время самоизоляции отправились в парикмахерские?

13 апреля в кресле парикмахера пенсионерка, над которой проворно ножницами и расческой орудует мастер.

— Я очень рада, что работают салоны красоты. Видите с какими косками я пришла. Сейчас время снимать шапку, поэтому нужно стрижку обновить. В общественных местах я для самоуспокоения надеваю маску,- рассказала 63-летняя Наталья.

Сотрудники парикмахерских рады не меньше, а, может быть, и больше клиентов.

— Конечно рада, что работаем. Надо за аренду платить. Работаем в масках. Все обрабатываем дезинфицирующими средствами. Наплыва клиентов у нас нет. Принимаем строго по записи,- призналась парикмахер Арина из парикмахерской «Муза».

На входе «Моей парикмахерской» на стойке — дезинфицирующие средства для обработки рук, пола, воздуха.

— Чтобы ломанулись, выстроились очереди, такого нет. Пока было два человека. Мы все обрабатываем. При входе можно обеззаразить руки антисептиком. Заразиться я не боюсь. Может и есть пневмония, но она не так страшна, как ее размалевали, — поделилась парикмахер «Моей парикмахерской» Галина Трусова.

По словам директора парикмахерской «Таис» Елены Семихватской, наплыва клиентов нет не из-за коронавируса, а потому что некоторые парикмахеры работают на дому. Сегодня на стрижку пришли не только женщины, но и мужчины, которые к мастерам на дом, как правило, не ходят.



Наплыва клиентов в салонах красоты нет

В парикмахерской регулярно моется пол с дезинфицирующими средства, протираются кресла, зеркала, стойки. Тщательно обрабатывается инструмент.