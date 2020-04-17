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«К нам не ломанулись, но за аренду надо платить»: Не боятся коронавируса парикмахеры и их клиенты в Бердске

11:40 17.04.2020, Елена Белоусова Фото: Елены Белоусовой
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На стрижку идут мужчины и женщины. Горожане рады, что могут привести в порядок голову — время снимать шапки. Мастера салонов красоты рады, что снова могут работать.

К нам не ломанулись, но за аренду надо платить: Не боятся коронавируса парикмахеры и их клиенты в Бердске
Парикмахерские и салоны красоты заработали в Бердске
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
К нам не ломанулись, но за аренду надо платить: Не боятся коронавируса парикмахеры и их клиенты в Бердске

Что убивает вирус COVID-19 за десяток секунд?«К нам не ломанулись, но за аренду надо платить»: Не боятся коронавируса парикмахеры и их клиенты в БердскеЕщё 694 новостей

С 11 апреля в Новосибирской области разрешили работать сельскому хозяйству, ремонту, ателье, почте, СТО. Возобновили работу салоны красоты. «Курьер. Среда. Бердск» разузнал, есть ли наплыв клиентов в индустрии красоты? Много ли горожан во время самоизоляции отправились в парикмахерские?

13 апреля в кресле парикмахера пенсионерка, над которой проворно ножницами и расческой орудует мастер.
— Я очень рада, что работают салоны красоты. Видите с какими косками я пришла. Сейчас время снимать шапку, поэтому нужно стрижку обновить. В общественных местах я для самоуспокоения надеваю маску,- рассказала 63-летняя Наталья.

Сотрудники парикмахерских рады не меньше, а, может быть, и больше клиентов.
— Конечно рада, что работаем. Надо за аренду платить. Работаем в масках. Все обрабатываем дезинфицирующими средствами. Наплыва клиентов у нас нет. Принимаем строго по записи,- призналась парикмахер Арина из парикмахерской «Муза».

На входе «Моей парикмахерской» на стойке — дезинфицирующие средства для обработки рук, пола, воздуха.
— Чтобы ломанулись, выстроились очереди, такого нет. Пока было два человека. Мы все обрабатываем. При входе можно обеззаразить руки антисептиком. Заразиться я не боюсь. Может и есть пневмония, но она не так страшна, как ее размалевали, — поделилась парикмахер «Моей парикмахерской» Галина Трусова.

По словам директора парикмахерской «Таис» Елены Семихватской, наплыва клиентов нет не из-за коронавируса, а потому что некоторые парикмахеры работают на дому. Сегодня на стрижку пришли не только женщины, но и мужчины, которые к мастерам на дом, как правило, не ходят.

В парикмахерской регулярно моется пол с дезинфицирующими средства, протираются кресла, зеркала, стойки. Тщательно обрабатывается инструмент.

К нам не ломанулись, но за аренду надо платить: Не боятся коронавируса парикмахеры и их клиенты в Бердске

Наплыва клиентов в салонах красоты нет

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От редакции

Собираетесь в парикмахерскую?

Аноним, 13 апреля 2020 17:16
А остальным значит не надо аренду платить??
Аноним, 13 апреля 2020 20:30
из принципа не пойду и никому не советую туда ходить
Аноним, 17 апреля 2020 11:59
новость от 17 апреля, а комментарии к ней от 13 - это что за фантастика?
a.danilov, 17 апреля 2020 12:04
значит новость созданная 13-ого поднималась в ленте позже. Никакой фантастики. Обычное дело для сайтов.
Аноним, 17 апреля 2020 12:26
платное продвижение?
a.danilov, 17 апреля 2020 12:28
совсем не обязательно

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