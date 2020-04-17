 Фитнес клуб дома всего за 1000 рублей!

Режим самоизоляции изменил жизнь многих людей. Ведь заведения, в которые они привыкли ходить практически каждый день и посещение которых стало незаметной повседневностью, поголовно закрылись. К сожалению, теперь нельзя вечером посидеть в уютном кафе или провести время с пользой, занимаясь спортом. Кто-то из предпринимателей спасается из сложившейся ситуации доставкой товара или услуги на дом, а кто-то решил не прекращать свою деятельность, переведя ее из оффлайн-среды в онлайн-режим.

Так, например, своих клиентов никогда не бросит в «беде» фитнес-клуб «Астрея». Вот уже на протяжении 30 лет опытный тренер Ирина делает людей счастливыми обладателями идеальной, стройной и мускулистой фигуры. Редакция решила лично пообщаться с фитнес-инструктором, чтобы узнать, как не потерять форму во время карантина, укрепить свое здоровье и иммунитет.

— Ирина, подскажите, пожалуйста, как ведет свою деятельность «Астрея» в режиме самоизоляции?

— «Астрея» работает в обычном режиме, но занятия проходят в сообществе фитнес-клуба в социальной сети «ВКонтакте». Мы специально разработали авторские курсы домашних тренировок для разных сегментов аудитории. Например, если клиент давно занимается спортом, ему нужны усиленные тренировки, в отличие от новичков в этом деле.

— Тренировки проходят в одно и то же время или онлайн-посетитель выбирает удобное для него?

— Занятия фитнес-клуб проводит как в прямом эфире с дальнейшим сохранением видеозаписи в архиве, так и публикуются записанные видео на странице «Астреи». Это значит, что посетитель клуба не пропустит ни одного занятия и может заниматься тогда, когда захочет со своим любимым тренером.

— А что делать новичкам, которые решили посетить фитнес-клуб впервые? Наверняка нужна какая-то консультация, инструктаж?

— Консультации проводятся индивидуально через личные сообщения «ВКонтакте». Что касается инструктажа, то здесь этого не требуется, ведь посетитель будет заниматься у себя дома в абсолютно безопасной обстановке. Все, что ему потребуется – получить видеокурс тренировок, соответствующих уровню физической подготовки. Это тоже обсуждается на индивидуальной консультации.

— Скажите, а сколько стоит «абонемент» в онлайн-фитнес-клуб «Астрея»?

— Пакет видеотренировок вместе с индивидуальной консультацией стоит ВСЕГО 1 000 рублей за месяц. При этом посетитель может заниматься как самостоятельно, так и одновременно со своими членами семьи или друзьями – стоимость при этом не изменится. Посетителю не придется стесняться, даже если он впервые будет осваивать курс, как это происходит у многих в зале. Можно заниматься спортом когда угодно: утром, днем, вечером и даже ночью. Выбор остается всегда за посетителем.

— Напоследок хотели бы услышать ваши профессиональные рекомендации для тех, кто пребывает в режиме самоизоляции.

— Друзья! В первую очередь, не забывайте про физическую активность. Сейчас это очень важно, ведь спорт – залог здорового организма. Во время занятий у человека укрепляется иммунитет, он становится бодрым. А гормон счастья эндорфин, который выделяется при занятии спортом, поможет оставаться на долгое время в хорошем настроении, несмотря на ту непростую ситуацию, которая происходит в мире.

Также не стоит забывать, что до лета осталось не так уж и много времени. Это значит, что настала пора приводить себя в хорошую физическую форму. Кому-то подтянуть ягодицы, а кому-то внутреннюю поверхность бедра. Все это легко можно сделать, не выходя из дома и приобретя у «Астреи» курс тренировок. Мы будем рады видеть как лояльных посетителей, так и новичков в спорте.



Ирина – квалифицированный, профессиональный фитнес-инструктор с опытом работы 30 лет, 15 лет из которых является владельцем и основателем фитнес-клуба «Астрея». Среди посетителей «Астреи» есть яркие и неординарные личности, которые ищут свой творческий путь через призму спорта.

Попробуйте тренировки прямо сейчас и найдите свое вдохновение!

vk.com/astreafitclub