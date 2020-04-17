Банки начали повышать требования к первоначальному взносу по ипотеке

Кредитные организации увеличивают минимальный размер первоначального взноса, чтобы отрезать наименее подготовленных к ипотеке заемщиков. В марте банки также начали повышать ставки ссуд на жилье.
Крупные банки стали ужесточать условия по ипотечным кредитам: они повышают минимальный размер первоначального взноса, который требуется для оформления ссуды. В марте и начале апреля шесть банков из топ-30 в этом сегменте скорректировали пороговые значения для ипотеки, следует из статистики Frank RG (есть у РБК). В основном они повышали требования по самым популярным программам — кредитам на покупку готового жилья и новостроек.
Кто поднял порог первоначального взноса
«Открытие», Росбанк и Совкомбанк одними из первых отреагировали на изменение ситуации на рынке: они начали повышать минимальный порог первоначального взноса по ипотеке еще в марте.
Банк «Открытие» и Совкомбанк подняли минимальный размер взноса на 10 п.п. — до 20% по кредитам на готовое и строящееся жилье.
Росбанк пересмотрел условия четырех программ: пороговый размер взноса по кредитам под залог имеющегося жилья, а также по ссудам на покупку квартиры, доли в ней или комнаты вырос на 5 п.п., до 35 и 15% соответственно; на 10 п.п. (до 35%) вырос первоначальный взнос по кредитам на готовые дома.
С апреля банк «Юникредит» поднял уровень первого взноса до 30% по ссудам на покупку квартиры на вторичном рынке и по кредитам на новостройки. Повышение составило 15 и 10 п.п. соответственно.
Минимальный порог первоначального взноса повысили в Альфа-банке (до 20%) и Промсвязьбанке (до 15%). Кроме того, ПСБ в апреле перестал выдавать ипотеку без первоначального взноса — этот продукт исчез из линейки на сайте, временную приостановку программы подтвердил представитель банка.
Россельхозбанк не менял условия по ипотеке, но тоже свернул одну программу с низким первоначальным взносом. Он перестал выдавать ссуды на готовые дома, требующие от заемщика взнос в размере 10% от суммы кредита.
Что говорят в банках
РБК направил запрос в организации, которые изменили условия выдачи ипотеки, а также в остальные банки из топ-30.
Ипотека с низким первоначальным взносом предполагает более высокие риски для банков, особенно в кризисные периоды, прокомментировал представитель «Открытия» решение банка. Он уточнил, что по уже одобренным заявкам на кредиты условия не изменяются в течение трех месяцев. Банк также не менял требования к клиентам в зависимости от их профессии.
«В текущей ситуации повышенной волатильности на финансовых рынках банки ограничивают возможности применения лояльных подходов в ипотечном кредитовании, которые предлагали при стандартных условиях», — пояснил руководитель центра цифрового партнерского бизнеса «Росбанк Дом» Игорь Дмитриев.
В Абсолют Банке сообщили, что не планируют пересматривать требования к первоначальному взносу по ипотеке. «Первоначальный взнос является достаточно сильным фактором при оценке риска по сделке, но все равно важнее оценивать способность заемщика стабильно выплачивать аннуитет, то есть его занятость, доход и кредитную историю», — подчеркнул зампред правления банка Николай Василевский.
Банк «Санкт-Петербург» не обнаружил четкой зависимости между размером первоначального взноса и дефолтностью клиентов и тоже не собирается менять условия, заявил его представитель. «Исторически банк использует индивидуальный подход к каждому клиенту во всех аспектах взаимодействия и точках контакта. Если заемщик с маленьким взносом может быть платежеспособным и дисциплинированным, нет никакой необходимости отсекать его барьерами на входе», — добавил собеседник РБК.
ВТБ, МКБ и банк «Зенит» не рассматривают возможность повышения уровня минимального первоначального взноса, заявили их представители. Банк «Дом.РФ» не намерен повышать требования к заемщикам и, наоборот, снизил минимальный порог первоначального взноса по ипотеке, сообщил директор ипотечного бизнеса кредитной организации Игорь Ларин.
В Совкомбанке и Райффайзенбанке отказались от комментариев. Остальные кредитные организации не ответили на запросы РБК.
Почему банки ужесточают требования к заемщикам
В марте после обвала рубля и повышения волатильности на рынке крупные банки начали повышать ставки по ипотечным кредитам. Условия, в частности, пересмотрели Альфа-банк, «Дом.РФ», «Открытие», Росбанк, Райффайзенбанк, Транскапиталбанк и «Юникредит». По данным аналитического центра «Дом.РФ» (.pdf) о топ-15 банков, за 4–10 апреля ставки по кредитам на новостройки выросли до 8,91% (+0,07 п.п.), а на готовое жилье — до 9,09% (+0,08 п.п.).
«Повышение ставок — это способ сохранить маржу. А повышение уровня первоначального взноса — способ отсечения менее надежных категорий клиентов», — говорит младший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Екатерина Щурихина. По ее словам, из-за снижения экономической активности кредиторы ожидают падения доходов населения и превентивно учитывают это в своих риск-моделях. Банки могли повысить общие требования к первоначальному взносу по ипотеке из-за снижения доходов заемщиков в отдельных отраслях, указывает директор — руководитель направления банковских рейтингов агентства НКР Михаил Доронкин.
Источник: РБК
Он разве не наступал на одни и те же грабли по 333 раза за эти 20 лет?
Или он заранее договорился с банкирами, что будет помогать им негласно, опосредованно, учитывая уритику его предыдущих вливаний банкирам в обход помощи простым людям?