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Сексуальный фитнес-тренер из Бердска Антон Курбатов знает, как сбросить 40 кг

19:14 17.04.2020, Елена Белоусова Фото: предоставлены Антоном Курбатовым
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Антон мастер спорта по русскому жиму, четыре года работает фитнес-тренером. Летом плавает на каяке, зимой катается на сноуборде. Для него самоизоляция — время отдыха, когда можно позволить заниматься тем, что нравится.

Сексуальный фитнес тренер из Бердска Антон Курбатов знает, как сбросить 40 кг
Антон Курбатов — мастер спорта по русскому жиму, четыре года работает фитнес-тренером
Сюжет: Профессионалы XXI века
Сексуальный фитнес тренер из Бердска Антон Курбатов знает, как сбросить 40 кг

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Антон Курбатов с детства занимался спортом. До 35 лет он работал в торговле, но в один день решил круто изменить жизнь и заняться любимым делом. Закончив курсы тренеров, затем академию фитнеса и бодибилдинга, теперь мастер спорта по русскому жиму четыре года работает фитнес-тренером. Он обожает свою работу, которая ежедневно приносит ему массу позитива. Во время изоляции герой рубрики «Курьер. Среда. Бердск» «Профессионалы XXI века» проводит онлайн-тренировки и делится с читателями рецептом фирменного блюда.

В каких направлениях вы работаете?

— Любые фитнес-нагрузки направлены на улучшение здоровья человека, его качества жизни. Это могут быть тяжелые силовые нагрузки. У меня есть ребята, которые занимаются жимом штанги. Я активно развиваю реабилитацию: восстановление физических возможностей человека после травмы, межпозвоночных грыж, разрыва связок, нарушение осанки.

С какими целями к вам чаще обращаются?

— Мужчины хотят сбросить лишний вес, подкачаться. Женщины тоже хотят сбросить лишний вес, хотя его может и не быть. Я хочу сделать людей красивыми и здоровыми. Добиться красоты в ущерб здоровью не получится. Здоровый человек изначально красив.

Самый впечатляющий результат у ваших подопечных?

— Павел Синицын за полтора года похудел на 43 кг. Вес сейчас стабилизировался, а объемы регулярно уходят. Если раньше размер верхней одежды был 68, сейчас — 58. Похудение происходит постепенно. Кожа подтягивается. Бывает так, что при резком похудении кожа обвисает, и остаются фартуки на животе и крылья на спине. Паша — мужик, человек со стержнем! У него характер. Он шаг за шагом продвигается к своей цели. У него результат будет 100%. Но на него уйдет несколько лет. Мужчин и женщин с хорошими результатами много. Радует, что после нескольких тренировок люди меняются на глазах — распрямляются. Красивая осанка важна не меньше, чем избавление от лишнего веса. Если лопатка не на месте, травмируется плечевой сустав при обычных движениях. Проблемы с шеей провоцируют скачки давления, головные боли. Человеку нужно стремиться к норме веса, двигательной активности, правильному питанию.

Как правильно питаться?

-Нужно оценивать уровень своих нагрузок. Насколько мы активны. Главное — полноценность питания, с достаточным содержанием микро-, и макронутриентов. Если цель — нарастить мышечную массу, нужно добавить калорий. Если похудеть — сократить плюшки и вкусняшки, создав небольшой дефицит калорий. Организм должен восстанавливаться. Для этого нужно не только правильно питаться, но и достаточно спать.

Съедать 1 кг мяса в день — нереально

Как побороть тягу к сладкому?

— Заменять тем, что нравится. Кому-то морепродукты доставляют удовольствие. Ешьте их. Другие в восторге от молочных продуктов. Если совсем не можете без сладкого — используйте подсластители. Павел, например, пьет протеиновый коктейль.

Ваше отношение к спортивному питанию?

— Отличное. Спортивное питание — это дополнение к основному рациону. Например, мне, при подготовке к соревнованиям нужно съедать 1 кг мяса в день. Это нереально. Поэтому я добавляю в рацион яйца и протеин.

Можно ли похудеть, если часто пить воду?

— Все взаимосвязано. Если у вас дефицит витаминов и микроэлементов, вашему организму будет тяжело восстанавливаться и функционировать. Если в вашем рационе пищевых веществ и воды достаточно, то организм работает слаженно, как часы. Пить воду нужно, а ее количество зависит от вашего веса, уровня активности и температуры окружающей среды.

В каком возрасте идти в зал уже поздно?

— Моему отцу за 70 лет, и он приходит тренироваться в спортзал. Человек живой, пока он активный.

Летом — каяк, зимой — сноуборд

В каком режиме лучше тренироваться новичку?
— Три тренировки в неделю позволят становиться сильнее и выносливее. Понемногу прогрессировать. Это зависит от того, насколько нагрузка в жизни большая. Успеете ли вы восстановиться. В идеале перед посещением спортзала нужно проконсультироваться у врача. После 40 лет нужно тщательнее следить за состоянием здоровья. Даже если вы не занимаетесь фитнесом.

Для поддержания физической формы, что вы можете посоветовать школьникам во время дистанционного обучения?
— Устраивать физкультурые пятиминутки. Подтягиваться, приседать. Отжиматься. А родителям задуматься и записать ребенка в спортивную секцию или тренажерный зал. Выбрать такое направление, где сыну и дочке будет нравится заниматься, и там он будет успешным. Прежде чем отправлять ребенка на английский или информатику, прокачайте ему «физику». Иначе ему не может не хватить здоровья осилить все эти знания.

А как вы любите отдыхать?
— Я отдыхаю активно. Люблю путешествовать на Алтай. Летом плаваю на каяке, зимой катаюсь на сноуборде. Читаю книги по диетологии и реабилитации. Несмотря на самоизоляцию, у меня настроение отличное. Проблемы были и будут всегда. Все зависит от того, как мы к ним относимся. Для меня самоизоляция — время отдыха. Я и другим советую его потратить на то, что вам нравится. Позитивные мысли создают позитивные эмоции. Визуализируйте то, что делает вас счастливее, и вы станете счастливее и успешнее по жизни.

Антон, поделитесь фирменным рецептом вкусного и полезного блюда.
— Сейчас у меня в духовке готовится вкуснятина из куриных бедрышек и филе. Для его приготовления нужно удалить жир, немного замариновать мясо в смеси сметаны, перца и чеснока. Поместить мясо в форму, накрыть фольгой, запекать духовке при температуре 175 градусов 1 час. Вкусно и полезно.

Сексуальный фитнес тренер из Бердска Антон Курбатов знает, как сбросить 40 кг
Сексуальный фитнес тренер из Бердска Антон Курбатов знает, как сбросить 40 кг
Сексуальный фитнес тренер из Бердска Антон Курбатов знает, как сбросить 40 кг
Сексуальный фитнес тренер из Бердска Антон Курбатов знает, как сбросить 40 кг
Сексуальный фитнес тренер из Бердска Антон Курбатов знает, как сбросить 40 кг
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