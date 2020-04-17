Сексуальный фитнес-тренер из Бердска Антон Курбатов знает, как сбросить 40 кг

Антон мастер спорта по русскому жиму, четыре года работает фитнес-тренером. Летом плавает на каяке, зимой катается на сноуборде. Для него самоизоляция — время отдыха, когда можно позволить заниматься тем, что нравится.

Антон Курбатов — мастер спорта по русскому жиму, четыре года работает фитнес-тренером

Антон Курбатов с детства занимался спортом. До 35 лет он работал в торговле, но в один день решил круто изменить жизнь и заняться любимым делом. Закончив курсы тренеров, затем академию фитнеса и бодибилдинга, теперь мастер спорта по русскому жиму четыре года работает фитнес-тренером. Он обожает свою работу, которая ежедневно приносит ему массу позитива. Во время изоляции герой рубрики «Курьер. Среда. Бердск» «Профессионалы XXI века» проводит онлайн-тренировки и делится с читателями рецептом фирменного блюда.

В каких направлениях вы работаете?

— Любые фитнес-нагрузки направлены на улучшение здоровья человека, его качества жизни. Это могут быть тяжелые силовые нагрузки. У меня есть ребята, которые занимаются жимом штанги. Я активно развиваю реабилитацию: восстановление физических возможностей человека после травмы, межпозвоночных грыж, разрыва связок, нарушение осанки.

С какими целями к вам чаще обращаются?

— Мужчины хотят сбросить лишний вес, подкачаться. Женщины тоже хотят сбросить лишний вес, хотя его может и не быть. Я хочу сделать людей красивыми и здоровыми. Добиться красоты в ущерб здоровью не получится. Здоровый человек изначально красив.

Самый впечатляющий результат у ваших подопечных?

— Павел Синицын за полтора года похудел на 43 кг. Вес сейчас стабилизировался, а объемы регулярно уходят. Если раньше размер верхней одежды был 68, сейчас — 58. Похудение происходит постепенно. Кожа подтягивается. Бывает так, что при резком похудении кожа обвисает, и остаются фартуки на животе и крылья на спине. Паша — мужик, человек со стержнем! У него характер. Он шаг за шагом продвигается к своей цели. У него результат будет 100%. Но на него уйдет несколько лет. Мужчин и женщин с хорошими результатами много. Радует, что после нескольких тренировок люди меняются на глазах — распрямляются. Красивая осанка важна не меньше, чем избавление от лишнего веса. Если лопатка не на месте, травмируется плечевой сустав при обычных движениях. Проблемы с шеей провоцируют скачки давления, головные боли. Человеку нужно стремиться к норме веса, двигательной активности, правильному питанию.

Как правильно питаться?

-Нужно оценивать уровень своих нагрузок. Насколько мы активны. Главное — полноценность питания, с достаточным содержанием микро-, и макронутриентов. Если цель — нарастить мышечную массу, нужно добавить калорий. Если похудеть — сократить плюшки и вкусняшки, создав небольшой дефицит калорий. Организм должен восстанавливаться. Для этого нужно не только правильно питаться, но и достаточно спать.

Съедать 1 кг мяса в день — нереально

Как побороть тягу к сладкому?

— Заменять тем, что нравится. Кому-то морепродукты доставляют удовольствие. Ешьте их. Другие в восторге от молочных продуктов. Если совсем не можете без сладкого — используйте подсластители. Павел, например, пьет протеиновый коктейль.

Ваше отношение к спортивному питанию?

— Отличное. Спортивное питание — это дополнение к основному рациону. Например, мне, при подготовке к соревнованиям нужно съедать 1 кг мяса в день. Это нереально. Поэтому я добавляю в рацион яйца и протеин.

Можно ли похудеть, если часто пить воду?

— Все взаимосвязано. Если у вас дефицит витаминов и микроэлементов, вашему организму будет тяжело восстанавливаться и функционировать. Если в вашем рационе пищевых веществ и воды достаточно, то организм работает слаженно, как часы. Пить воду нужно, а ее количество зависит от вашего веса, уровня активности и температуры окружающей среды.

В каком возрасте идти в зал уже поздно?

— Моему отцу за 70 лет, и он приходит тренироваться в спортзал. Человек живой, пока он активный.

Летом — каяк, зимой — сноуборд

В каком режиме лучше тренироваться новичку?

— Три тренировки в неделю позволят становиться сильнее и выносливее. Понемногу прогрессировать. Это зависит от того, насколько нагрузка в жизни большая. Успеете ли вы восстановиться. В идеале перед посещением спортзала нужно проконсультироваться у врача. После 40 лет нужно тщательнее следить за состоянием здоровья. Даже если вы не занимаетесь фитнесом.

Для поддержания физической формы, что вы можете посоветовать школьникам во время дистанционного обучения?

— Устраивать физкультурые пятиминутки. Подтягиваться, приседать. Отжиматься. А родителям задуматься и записать ребенка в спортивную секцию или тренажерный зал. Выбрать такое направление, где сыну и дочке будет нравится заниматься, и там он будет успешным. Прежде чем отправлять ребенка на английский или информатику, прокачайте ему «физику». Иначе ему не может не хватить здоровья осилить все эти знания.

А как вы любите отдыхать?

— Я отдыхаю активно. Люблю путешествовать на Алтай. Летом плаваю на каяке, зимой катаюсь на сноуборде. Читаю книги по диетологии и реабилитации. Несмотря на самоизоляцию, у меня настроение отличное. Проблемы были и будут всегда. Все зависит от того, как мы к ним относимся. Для меня самоизоляция — время отдыха. Я и другим советую его потратить на то, что вам нравится. Позитивные мысли создают позитивные эмоции. Визуализируйте то, что делает вас счастливее, и вы станете счастливее и успешнее по жизни.

Антон, поделитесь фирменным рецептом вкусного и полезного блюда.

— Сейчас у меня в духовке готовится вкуснятина из куриных бедрышек и филе. Для его приготовления нужно удалить жир, немного замариновать мясо в смеси сметаны, перца и чеснока. Поместить мясо в форму, накрыть фольгой, запекать духовке при температуре 175 градусов 1 час. Вкусно и полезно.