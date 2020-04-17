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Что убивает вирус COVID-19 за десяток секунд?

11:40 17.04.2020 Фото: pixabay.com
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Оказалось, мыло! мыло при контакте с жировой оболочкой коронавируса легко её разрушает за 20-30 секунд, вирус инактивируется и становится безопасным: проникнуть внутрь клеток его составные части уже не смогут».

Что убивает вирус COVID 19 за десяток секунд?
Мылу легче убивать вирусы, чем смывать обычную грязь
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Что убивает вирус COVID 19 за десяток секунд?

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Людям трудно поверить, что опаснейший коронавирус, который убил к сегодняшнему дню уже 120 тысяч человек и пандемию которого человечество не может остановить, не выживает после контакта с самой обычной мыльной водой. С точки зрения обыденной логики это представляется просто невероятным. Кажется, что для его уничтожения нужно какое-то особо сильное средство.

Но на самом деле, если рассматривать этот вопрос с точки зрения науки, никаких тайн тут нет. Если мы знаем, как устроен вирус и как работает мыло, все становится простым и понятным.
«Не нужно думать, что коронавирус — это какая-то особо прочная и нерушимая микроскопическая частица, — объясняет доктор биологических наук, профессор, известный биогеронтолог Алексей Москалев. — Оболочка вируса представляет собой мельчайший жировой пузырек. По сути, она больше всего похожа на микроскопический мыльный пузырь: тоже мягкая, эластичная, подвижная. И, если бы её можно было проколоть, она бы лопнула так же, как и этот обычный мыльный пузырь. Но из-за микроскопических размеров это невозможно, нет такой тонкой иглы. Внутри оболочки находится геном коронавируса: рибонуклеиновая кислота (РНК). В саму оболочку обильно включены белки. Вирус ими как бы ощетинился, их называют шипиками. С их помощью вирус прикрепляется к клеткам человека, потом его оболочка сливается с мембраной нашей клетки и генетический материал вируса попадает внутрь неё. Здесь на его основе и с помощью нашей клетки начинается синтез всех частей вируса, которые тут же собираются в новые вирусы. Этот процесс называют репликацией — созданием новых копий (реплик) вируса.

Если разрушить жировую (липидную) оболочку вируса, он распадётся на свои составные части и станет обезвреженным. Собираться в новый коронавирус эти части могут только внутри клетки человека или животного. А поскольку мыло при контакте с жировой оболочкой коронавируса легко её разрушает за 20-30 секунд, вирус инактивируется и становится безопасным: проникнуть внутрь клеток его составные части уже не смогут».

Мылу легче убивать вирусы, чем смывать обычную грязь
Процессы, происходящие при разрушения жировой оболочки вируса мылом, точно такие же, как и при мытье жирных рук. Наглядно их можно описать следующим образом. Мыло – ближайший родственник жира, его основу составляют длинные и пилообразные молекулы жирных кислот. Один их конец (его условно называют «головкой») имеет сродство к воде, другой — длинный «хвост». Он, наоборот, от воды отталкивается и имеет сродство к жирам. И это играет главную роль в моющих способностях мыла. «Хвост» притягивается к жирам, буквально вонзается в них. А «головка» прилипает к воде. Миллиарды «хвостов» дербанят жир на мелкие кусочки, и током воды, к молекулам которой прилипли «головки», вся эта грязная мелочь смывается.

А теперь — самое интересное и неожиданное. Мыть руки мылу гораздо труднее, чем убивать коронавирус. Почему? Из-за его мизерных размеров. Вирусный жировой пузырь очень маленький и тонкий, и, следовательно, разорвать его мылу гораздо легче, чем более крупную частицу жирной грязи.

Источник: АиФ

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От редакции

Вы каким мылом моете руки?

Аноним, 17 апреля 2020 11:58
Делаем ставки: Засекаем время - через сколько часов, минут и секунд наши отмороженные патриоты-единороссы - владельцы сетевых магазинов и другие продавцы начнут задирать цены на мыло.
Или же его по дешевке снесет волнами массового спроса, как гречку и туалетную бумагу.
КСБ, подскажите, а мыло можно кушать, как панацею?)))
Аноним, 17 апреля 2020 12:08
К Батьке на сало-мыло попробуй отъехать и будешь "здоров", аки конь.

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