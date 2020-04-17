17.04
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Здоровье

Не хватает воздуха и хочется умереть: болеющая коронавирусом Елена Гомзина рассказала о первых признаках и 100 больных пневмонией в больнице Воскресенска

15:46 17.04.2020, Алена Романцова Фото: Елены Гомзиной
8 3

Боль в горле, осиплость, заложенность носа, отсутствие обоняния и воспаление легких — первые симптомы коронавируса. Главное, сразу сделать снимок легких, рассказала Елена. Пневмония может протекать без шумов в легких и кашля.

Не хватает воздуха и хочется умереть: болеющая коронавирусом Елена Гомзина рассказала о первых признаках и 100 больных пневмонией в больнице Воскресенска
Зараженная коронавирусом Елена Гомзина лечится в инфекционной больнице Воскресенска
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Не хватает воздуха и хочется умереть: болеющая коронавирусом Елена Гомзина рассказала о первых признаках и 100 больных пневмонией в больнице Воскресенска

Вернули из Индонезии застрявших из-за пандемии коронавируса с тремя пересадками через Казахстан супругов Горте и 70 жителей Барнаула и НовосибирскаНе хватает воздуха и хочется умереть: болеющая коронавирусом Елена Гомзина рассказала о первых признаках и 100 больных пневмонией в больнице ВоскресенскаЕщё 699 новостей

Страх и слабость, высокая температура и боль в горле – какие симптомы болезни и чувства преследуют при COVID-19 «Курьер. Среда. Бердск» рассказала Елена Гомзина из Коломны. Сегодня, 16 апреля, у нее подтвердился диагноз – коронавирусная инфекция. Елена — генеральный директор медиа-холдинга «ЯТЬ».

— Кажется, что сейчас остановится сердце, и ты умрешь, – именно так описывает Елена свои чувства, когда у нее заходится сердце.

При повышении температуры у нее начинаются приступы аритмии. Коронавирус дает серьезные осложнения, бьет по самым слабым местам.

Елена Гомзина рассказала о своей болезни COVID-19

Не хватает воздуха и хочется умереть: болеющая коронавирусом Елена Гомзина рассказала о первых признаках и 100 больных пневмонией в больнице Воскресенска

Болеющая коронавирусом Елена Гомзина рассказала о первых признаках инфекции

Начало заболевания

Первый раз Елена почувствовала себя плохо 1 апреля. У нее заложило нос, и заболело горло. Она находилась дома со своими родными. Пила антибиотики и противовирусные препараты. Лечилась как обычно, от простого вируса, так как температура высокая не поднималась и не было кашля. Градусник показывал не выше 37. Но симптомы не проходили, поэтому Елена вызвала врача на дом 6 апреля.

— Ко мне приехала врач, осмотрела меня. Сделали экспресс-тест на коронавирус и направили на рентген. Тест был отрицательный, — рассказала Елена.

Но по снимкам сразу определи воспаление легких.

Инфекционка

10 апреля Елену увезли в инфекционную больницу Воскресенска. Лечение сразу начали и очень серьезное – два раза в день делают капельницы с противовирусными препаратами и антибиотиками. Этот вирус лечат только через капельницу.

— Коронавирус лечат только так – капельницами с сильными лекарствами, противовирусные и антибиотики, — говорит Елена Гомзина.

Ей «вливают» три бутылки лекарств в обед и одну на ночь. Второй экспресс-тест не показал коронавирус, но лечение продолжали именно от него, чтобы наверняка предупредить болезнь.

Кашля нет до сих пор. Только стала сильно «скакать» температура. Когда начали колоть лекарства, по словам врачей, организм тоже начал бороться. В этом случае жар – это борьба иммунитета.

Рядом с ней на соседних кроватях лежат ее родные – свекровь и ее сестра. Первой заболела свекровь, ей 73 года. Она лечится с 23 февраля. Сначала у нее была пневмония, лечили от нее.

— Возможно свекровь заразилась коронавирусом в больнице, когда лечила пневмонию. Других подозрений нет. Она пожилой человек и мало с кем контактирует, — отметила Елена.

Коронавирус у Елены подтвердился только сегодня, 16 апреля. Анализ брали с помощью мазка из горла. Его отправляют в Новосибирск, готовят пять дней. Подтверждена инфекция и у мамы мужа и ее сестры.

Чем страшен COVID-19?

Коронавирус дает осложения и пробуждает хронические заболевания, патологии, которые есть у человека. У Елены развилась аритмия.

— У людей обостряются хронические заболевания. У кого гипертония – у того скачет давление, например. Особенно, если сердечные заболевания, при высокой температуре у человека развивается аритмия. Перехватывает воздух, не хватает кислорода и состояние такое, хочется просто умереть, — с дрожью в голосе вспоминает Елена Гомзина.

Первые признаки коронавируса

— Первые симптомы коронавируса – это боль в горле, осиплость, заложенность носа, пропадает обоняние, — подчеркнула Елена.

Также издатель подчеркнула, что анализ лучше делать не экспресс-тестом, а мазок из горла. Он точнее.

Советы Елены

— Как только у вас появляются первые признаки схожие с ОРВИ, сразу вызывайте врача на дом. Делайте анализ с помощью мазка из горла, а не экспресс-тест. Он надежнее. Также делайте КТ, рентген легких. Врач может и не услышать шумы, — отметила Елена Гомзина.

Героиня рассказывает, что коронавирус проявляется у всех по-разному – у кого-то есть кашель, у кого-то нет. У одних затруднено дыхание, у других этого может не быть. Но воспаление легких появляется практически у всех. Сейчас в двух отделениях инфекционной больницы Воскресенска лежат около 100 человек с пневмонией.

— Не выходите из дома! Берегите себя! – обратилась Елена к читателям.

Записи Елена на странице в Facebook

10 апреля

Ну что, и меня зацепило! После 10 дней домашней болезни сегодняшний диагноз — двустороннее воспаление легких (Corvus-19 пока под вопросом). «Скорая» едет. Сказали, будут делать экспресс-тест. Ждём! И если у вас долгое время держится температура в промежутке 37-37.5 — вызывайте врача срочно и делайте кт!

11 апреля

Я в больнице Воскресенска. Здесь конечно круто. Палата похожа на отель в 3 заезды. В палате есть все необходимое — туалет, и горячая вода и холодная, мыло, бумага туалетная. Полотенца новые. Штучки, куда подключается кислород. Хороший ремонт, все очень чисто. Мёдперсонал ходит в космических костюмах. Врачи все очень внимательные, добрые. Лекарства все есть. Работают врачи очень быстро. Вот капельницы принесли. Райхман Юрий главврач, спасибо вам! Низкий поклон! Вы самый лучший главный врач!

12 апреля

Первый день казался вечностью. Честно, очень тяжело. Высокая температура и капельницы три раза в день. ЭКГ снимают, проверяют уровень насыщения кислородом, кровь несколько раз в день. Второй тест на corvid-19 пока не пришёл. По лекарствам пока все есть. Врачи говорят, что первая неделя — это острый период. Сказали, что надо терпеть. Дорогие друзья, сидите дома и, если у вас наблюдается небольшая температура и не проходят признаки ОРЗ — срочно вызывайте врача и на КТ!

15 апреля

Сегодня 5 день лечения! Пока все не очень стабильно. Кислород, капельницы, температура. Очень тяжело. Вчера был второй экспресс-тест. Он отрицательный. Но жду основного теста. Его делают в Новосибирске. Дорогие друзья, я вас прошу — сидите дома! Ситуация очень сложная, так врачи говорят. В больнице, где я лежу почти 100 человек. 30 человек уже выписали. Врачи и весь медперсонал работают на износ. В космических костюмах, в двойных масках, перчатки, очки, работать очень трудно. Сегодня санитарка с утра говорит — минус пять кг за два дежурства. С подтверждённым ковид-19 тоже здесь лежат. Лекарства все есть.

16 апреля

Пришёл тест, положительный! Лечение продолжается. Будем бороться!

Желаем Елене скорейшего выздоровления!

Мнение читателей
0
0
2
1
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Нужны еще такие истории?

Аноним, 16 апреля 2020 20:42
"Делайте анализ с помощью мазка из горла, а не экспресс-тест. Он надежнее. Также делайте КТ, рентген легких."

Хорошие такие советы!. А вообще без тестов и без КТ - можно? "По симптомам" - согласно указаниям минздрава РФ?
Аноним, 16 апреля 2020 21:28
Моя подруга, работает врачом на скорой в Москве, вчера была госпитализирована...Всё то же самое-температура, кашель, стала задыхаться. А сегодня госпитализировали мужа....А дома ещё остались мама, сын и внучка...И это-очень страшно, правда.Вот чем можно помочь?...молюсь....
Аноним, 17 апреля 2020 04:10
Сходить в изумрудный город с Эллей за мозгами.
венгерка, 16 апреля 2020 22:33
Вот что тут помогает? 1. Ты - редактор журнала "Ять" 2. Рентген, КТ лёгких 3. Третий раз - волшебный (про тест)???
А если ты простой смертный, приехал из соседнего Екатеринбурга, у тебя 38,кашель,задыхаешься, скорая приезжает без масок (слушают - лёгкие чистые), в тесте отказывают (ты же не из-за границы), ты делаешь ФЛГ в общей очереди и у тебя оказывается пневмония (на 3!день ОРВИ)... Вот и вся медицина(((
Аноним, 17 апреля 2020 04:14
Чеснок. Водка с перцем. Чай с имбирем. Мёд с редькой. Дальше живи и радуйся . Противопоказания: телевизор. Радио. Интернет
Аноним, 17 апреля 2020 00:26
А мне лично очень страшно оказаться с коронавирусом в нашей бердскрй больнице, где нет элементарных лекарств, просто страшно что бросят в палате и подойти все побоятся...дома хоть как-то сам лечиться будешь.
Владимир, 17 апреля 2020 16:22
В нашу больницу не кладут,везут в новосиб.
ghost, 17 апреля 2020 04:25
Помогает банальное: сосудосуживающее в нос и успокаивающее под язык. Остались такие симптомы ещё с первого коронавируса в 2003-м году (тогда чуть не сдох). В 2014-том переболел вторым, прошло тяжело, но уже легче. Третий раз зимой этого года прошёл, как обычное ОРВИ, одышка уже минимальная. И ещё: 1) это НЕ пневмонии! Коронавирус повреждает эритроциты, которые переносят кислород. 2) это на всю жизнь, теперь будет выскакивать даже после каждого стресса. 3) восстановиться можно только спортом. 4) все, кто переболел в "бессимптомной" форме, думают, что отделались легким испугом, но у них появится всё то же самое, что у более тяжелых больных, только в старости! 5) пересидеть дома получится лишь у пяти процентов - остальные так или иначе переболеют, не сейчас, так через год.

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Жестко влюблен: Александр Гудков женится
16:54 17-04-2020
Жестко влюблен: Александр Гудков женится
Осталось мало времени: За 2 дня скончался мужчина от COViD-19
16:49 17-04-2020
Осталось мало времени: За 2 дня скончался мужчина от COViD-19
В ночном пожаре сгорели мэр Данилова и его супруга в собственном доме
16:47 17-04-2020
В ночном пожаре сгорели мэр Данилова и его супруга в собственном доме
Качаем попу: Как добиться крепкого орешка уже к лету
16:40 17-04-2020
Качаем попу: Как добиться крепкого орешка уже к лету
Спилин, Дима Билан, Билли Айлиш и Тимати дадут бесплатные концерты 17-18 апреля в медиапространстве
16:32 17-04-2020
Спилин, Дима Билан, Билли Айлиш и Тимати дадут бесплатные концерты 17-18 апреля в медиапространстве
БердскВернули из Индонезии застрявших из-за пандемии коронавируса с тремя пересадками через Казахстан супругов Горте и 70 жителей Барнаула и Новосибирска
16:30 17-04-2020
Вернули из Индонезии застрявших из-за пандемии коронавируса с тремя пересадками через Казахстан супругов Горте и 70 жителей Барнаула и Новосибирска
Основные этапы создания сайта
16:28 17-04-2020
Основные этапы создания сайта
Как найти хорошего репетитора английского
16:27 17-04-2020
Как найти хорошего репетитора английского
Каждый может удачно выбрать подарок
16:26 17-04-2020
Каждый может удачно выбрать подарок
Трещины в фундаменте: от чего появляются и как их устранить?
16:25 17-04-2020
Трещины в фундаменте: от чего появляются и как их устранить?