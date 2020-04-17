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75 дней до Победы: дорогой ты мой сыночек, не забыли про меня?

11:15 17.04.2020, Елена Белоусова Фото: БИХМ
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Каждый день на сайте «Курьер. Среда. Бердск» выходит письмо бердского участника Великой Отечественной войны. Георгий Потапов пишет своим родным с фронта.

75 дней до Победы: дорогой ты мой сыночек, не забыли про меня?
Фронтовик пишет родным с фронта
Сюжет: 75 дней до Победы
75 дней до Победы: дорогой ты мой сыночек, не забыли про меня?

75 дней до Победы: дорогой ты мой сыночек, не забыли про меня?75 дней до Победы: трудно будет накосить сена, то лучше продай что-нибудь мое. Только не убивай себяЕщё 49 новостей

«Курьер. Среда. Бердск» вместе с Бердским историко-художественным музеем продолжает проект «75 дней до Победы». С 24 февраля каждый день на сайте выходят письма бердского фронтовика. Публикуемые письма — материалы мультимедийного проекта «Книга Памяти» и образовательного проекта «Бердск воевал».

4 июня 1944
Добрый день, веселый вечер. Здравствуй, Миша, сынок мой. Это пишет папа твой, привет с фронта, дорогой ты мой сыночек, не забыли про меня? Передай сестренке Гале и скажи: это папа пишет им и тебе. Ничего, дорогой мой Миша, увидимся! Передай привет родной твоей мамочке, скажи, что получил письма-открыточки и передай братишке Боре. Жду ответа, твой родной. Крепко обнимаю. Целую люблю.

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В город Бердск Обская № 20
Потапову Михаилу
Полевая почта 43737
Потапов Георгий Лаврентьевич

75 дней до Победы: дорогой ты мой сыночек, не забыли про меня?

Фронтовик шлет весточку с фронта

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