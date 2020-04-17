Свалились качели на детской площадке на 8-летнего мальчика в в республике Коми. На УК завели дело

Металлическая конституция была демонтирована, но не убрана с детско площадки. Ребенку причинен тяжкий вред здоровья.

На мальчика 2012 года рождения упал находящийся в демонтированном состоянии элемент детской площадки

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Коми завершено расследование уголовного дела в отношении директора общества с ограниченной ответственностью «Управляющая Компания», подозреваемой в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности, совершенном вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей (ч.2 ст.118 УК РФ).

По данным следствия, в августе 2018 года во дворе дома по улице 1-ой Линейной на мальчика 2012 года рождения упал находящийся в демонтированном состоянии элемент детской площадки – металлическая конструкция, установленная в вертикальном положении и не прикрепленная надлежащим образом к земле, в результате этого ребенку был причинен тяжкий вред здоровью.

Установлено, что в нарушение правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда фигурантка, являясь руководителем организации, в управлении которой находился многоквартирный дом с прилегающей территорией, не контролировала техническое состояние многоквартирного жилого дома, включая элементы его внешнего благоустройства, и не организовала своевременную очистку территории от фрагментов ранее демонтированной вышеуказанной металлической конструкции, что повлекло тяжкие последствия.

В ходе предварительного расследования подозреваемая, ранее не судимая, признала вину и загладила причиненный преступлением вред. С учетом данных обстоятельств, заявлений подозреваемой и потерпевшей (матери мальчика), в соответствии с требованиями закона уголовное дело направлено в мировой суд для назначения фигурантке меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

Источник: Следком