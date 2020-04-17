Закрыл продажи билетов на международные рейсы до 1 августа «Аэрофлот»

Техническая возможность приобрести билеты до этой даты отсутствует. Ранее на сайте авиакомпании можно было купить билеты на международные рейсы с вылетом после 30 апреля.

Российские власти для предотвращения распространения эпидемии коронавируса COVID-19 закрыли международное пассажирское авиасообщение с 27 марта

«Аэрофлот» остановил продажи билетов на международные рейсы до конца июля. В данный момент билеты на полеты из Москвы в Нью-Йорк, Стамбул, Гавану, Мале и другие зарубежные города можно купить с 1 августа. Техническая возможность приобрести билеты до этой даты отсутствует. Ранее на сайте авиакомпании можно было купить билеты на международные рейсы с вылетом после 30 апреля.

“Ъ” направил запрос в «Аэрофлот».

Российские власти для предотвращения распространения эпидемии коронавируса COVID-19 закрыли международное пассажирское авиасообщение с 27 марта, сейчас выполняются только вывозные рейсы для доставки граждан РФ из зарубежных стран. С 30 марта закрыты государственные границы, исключения действуют в отношении дипломатических работников, водителей грузовых автомобилей, экипажей судов.

По всему миру отменена большая часть как международных, так и внутренних рейсов авиакомпаний. По данным Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA), на земле стоит не менее трети мирового флота гражданских судов. Власти РФ не объявляют дату возобновления международного авиасообщения: она будет зависеть от сроков преодоления пандемии.

О жалобе адвокатов на плохую организацию возвращения россиян из-за границы читайте в материале “Ъ”.

Источник: Ъ