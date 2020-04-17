17.04
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Происшествия

«Подцепили» на улице коронавирус 7 из 12 новых больных COVID-19 за сутки 17 апреля Новосибирска. За границу они не ездили

10:53 17.04.2020 Фото: pexeles
1

За сутки выявлено 12 человек, инфицированных коронавирусом. один завозной, 4 — контакты с уже выявленными пациентами.

Подцепили на улице коронавирус 7 из 12 новых больных COVID 19 за сутки 17 апреля Новосибирска. За границу они не ездили
Коронавиурс «подцепили» на улицах города

По данным оперативного штаба на 10 утра 17 апреля в Новосибирской области за сутки выявлено 12 человек, инфицированных коронавирусом.

Один случай – завозной, пациент прилетел из Мурманска через Москву. 4 случая – контакты с уже выявленными пациентами. 7 человек за пределы региона не выезжали, с ранее выявленными инфицированными не контактировали.

Таким образом, количество зафиксированных в Новосибирской области случаев заражения коронавирусной инфекцией — 76, из них 16 человек выписаны по выздоровлению, двое скончались.

В детской больнице №3 находятся 24 ребенка с подозрением на COVID-19. Положительных результатов теста на коронавирус у детей нет.

В инфекционную больницу №1 Новосибирска по состоянию на утро 17 апреля госпитализировано 113 пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию, включая пациентов с подтвержденным диагнозом.

Мнение читателей
0
1
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Часто ездите в Новосибирск?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

АвтоВАЗ принимает онлайн-заказа на весь модельный ряд автомобилей Lada
12:34 17-04-2020
АвтоВАЗ принимает онлайн-заказа на весь модельный ряд автомобилей Lada
Цены на отправку писем и посылок подняла Почта России в Бердске и России. Узнай на сколько
12:30 17-04-2020
Цены на отправку писем и посылок подняла Почта России в Бердске и России. Узнай на сколько
Коронавирус гибнет при + 92 градусов за 15 минут, выяснили ученые из Франции
12:22 17-04-2020
Коронавирус гибнет при + 92 градусов за 15 минут, выяснили ученые из Франции
Fox News: вирус коронавируса искусственно создали в лаборатории в Ухане 2
12:15 17-04-2020
Fox News: вирус коронавируса искусственно создали в лаборатории в Ухане
БердскПо 75 тысяч рублей уже получили 5,6 тысяч жителей Новосибирской области к Дню Победы. И Бердска тоже
12:12 17-04-2020
По 75 тысяч рублей уже получили 5,6 тысяч жителей Новосибирской области к Дню Победы. И Бердска тоже
БердскРабота в Бердске: Пищевое предприятие срочно примет работников
12:07 17-04-2020
Работа в Бердске: Пищевое предприятие срочно примет работников
БердскНовые правила получения сертификата на материнский капитал с 15 апреля действуют в Бердске, Новосибирске, России
12:06 17-04-2020
Новые правила получения сертификата на материнский капитал с 15 апреля действуют в Бердске, Новосибирске, России
БердскС шампунем дороги не моют: Пылью забиты салоны автобусов из-за прошлогодней грязи в Бердске 1
12:00 17-04-2020
С шампунем дороги не моют: Пылью забиты салоны автобусов из-за прошлогодней грязи в Бердске
БердскВыплата 5000 рублей на каждого ребенка до 3 лет: кому, как и куда перечислят в Бердсе, Новосибирске, России. Инструкция ПФР
11:57 17-04-2020
Выплата 5000 рублей на каждого ребенка до 3 лет: кому, как и куда перечислят в Бердсе, Новосибирске, России. Инструкция ПФР
Свалились качели на детской площадке на 8-летнего мальчика в в республике Коми. На УК завели дело
11:45 17-04-2020
Свалились качели на детской площадке на 8-летнего мальчика в в республике Коми. На УК завели дело