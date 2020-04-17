«Подцепили» на улице коронавирус 7 из 12 новых больных COVID-19 за сутки 17 апреля Новосибирска. За границу они не ездили

За сутки выявлено 12 человек, инфицированных коронавирусом. один завозной, 4 — контакты с уже выявленными пациентами.

Коронавиурс «подцепили» на улицах города

По данным оперативного штаба на 10 утра 17 апреля в Новосибирской области за сутки выявлено 12 человек, инфицированных коронавирусом.

Один случай – завозной, пациент прилетел из Мурманска через Москву. 4 случая – контакты с уже выявленными пациентами. 7 человек за пределы региона не выезжали, с ранее выявленными инфицированными не контактировали.

Таким образом, количество зафиксированных в Новосибирской области случаев заражения коронавирусной инфекцией — 76, из них 16 человек выписаны по выздоровлению, двое скончались.

В детской больнице №3 находятся 24 ребенка с подозрением на COVID-19. Положительных результатов теста на коронавирус у детей нет.

В инфекционную больницу №1 Новосибирска по состоянию на утро 17 апреля госпитализировано 113 пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию, включая пациентов с подтвержденным диагнозом.