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Порядок получения военнослужащими жилья изменяют в России

11:19 17.04.2020 Фото: pixabay
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Выделение военнослужащим земельных участков не будет считаться основанием для их снятия с очереди на получение жилья.

Порядок получения военнослужащими жилья изменяют в России
Порядок обеспечения жильем военнослужащих хотят изменить

Выделение военнослужащим земельных участков не будет считаться основанием для их снятия с очереди на получение жилья. Это сказано в законопроекте, который Госдума планирует рассмотреть в первом чтении 17 апреля, пишет ПГ.

Как написано в пояснительной записке к инициативе, она направлена на исключение из перечня оснований для снятия военнослужащих с учета в качестве нуждающихся в жилых помещениях случаев предоставления им ранее земельного участка для строительства жилого дома.

Жилищный кодекс предлагается дополнить положением, согласно которому не подлежат снятию с учета в качестве нуждающихся в жилых помещениях не только граждане, имеющие трех и более детей, но и иные категории, определенные федеральным законом, указом президента РФ или законом субъекта Федерации. Кроме того, необходимые поправки вносятся в закон «О статусе военнослужащих».

Ранее на заседании правительства премьер-министр Михаил Мишустин отметил, что раньше возможность получить и землю, и квартиру была предусмотрена только для многодетных семей, а новые правила должны быть распространены на все обязательства, которые возникли после 1 марта 2005 года, когда в силу вступил Жилищный кодекс РФ. Это позволит обеспечить жильем не только новых очередников, но и восстановить права военнослужащих, которые были ранее сняты с учета.
С 1 января 2005 года в Вооруженных Силах РФ было снято с учета нуждающихся 30 таких военнослужащих, из числа которых 15 обжаловали решения о снятии с учета в судах и были восстановлены на учете нуждающихся, при этом 10 из них уже обеспечены жилыми помещениями.

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