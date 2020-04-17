С шампунем дороги не моют: Пылью забиты салоны автобусов из-за прошлогодней грязи в Бердске

Пыль покрывает салоны автобусов, курсирующие в Белокаменный Бердска

Бердчане жалуются на пыль в муниципальных автобусах. В частности в тех, что курсируют в микрорайон Белокаменный.

— Так проводят дезинфекцию в автобусах маршрутов 1 и 8. Похоже, что пыль сохранилась с прошлого лета. Извините за нерезкий снимок — такие гладкие у нас дороги. Это рейсы до Белокаменного. Сегодня мне пришлось ехать и на №1, и на №8 — по чистоте не очень отличаются. Спасибо самоизоляции, сейчас в автобусах посвободнее, — сообщил «Курьер. Среда. Бердск» читатель 16 апреля, проиллюстрировав свои слова фото салонов муниципальных автобусов — пыль на сидениях и на полу.

Директор бердского пассажирского автопредприятия Елена Бороздина знает об этой проблеме. Но такая ситуация наблюдается каждую весну в автобусах, которым приходится ездить по грунтовым дорогам. Пуль неизбежна, пока не вырастет трава. По ее словам, автобусы моют ежедневно, а в условиях специального режима, введенного из-за коронавируса, еще и протирают те места, с которыми соприкасаются пассажиры.

— Вечером механик не запустит автобус на стоянку грязны автобус. По вторникам и пятницам у нас идет проверка технического состояния автобусов, экипировки салонов, чистоты. И делают это не только механики, а начальник колонны и начальник отдела эксплуатации. Сегодня на линию выпусти абсолютно чистые автобусы, — категорично заявила «Курьер. Среда. Бердск» Елена Викторовна сегодня, 17 апреля.

Она напомнила при этом, что автобусы изношены на 100%, есть «дырявые», в которых неплотно прилегают резинки.

— Автобусы еще всасывают в себя пыль, как пылесосы. Мы не можем салоны каждый час мыть. Пыль на дорогах по всему городу. А автобусы в Белокаменный идут через весь Бердск. И салоны в ПАЗах не герметичные. У нас каждую весну одно и то же. Я не вижу, чтобы у нас дороги с шампунем мыли, как в Санкт-Петербурге. Пока зелень не появится будет пылища. Мои водители — не уборщики салона. У него строгий график движения. Он стоит на конечной остановке две минуты. У него нет времени отстоя, как у маршруточников. Кроме того, на конечках нет колонок. Что в этом случае предлагают наши жители? Но где водителю брать воду? Выше себя мы не прыгнем, — высказалась Бороздина.

клубы пыли поднимаются, потому что дорога не обеспыливается



В Бердске началась уборка, но быстро ликвидировать то, что скопилось за зиму, не получится. И горожанам нужно просто набраться терпения, чтобы пережить этот неизбежный «пыльный период».— Если мы законсервируем автобусы у себя в гараже, тогда они точно будут чистыми. Мы ежедневно продуваем воздушные фильтры, которые забиваются пылью, — пояснила директор ПАТП, подчеркнув, что ее сотрудники делают все возможное, чтобы пассажиры ездили в чистых и исправных автобусах.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», аналогичная ситуация с автобусами №6, которые ходят в п. Вега. Сотрудники ПАТП сняли на видео клубы пыли, поднимающиеся за автобусами. Тут никакая мойка не поможет.