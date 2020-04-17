17.04
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Общество

С шампунем дороги не моют: Пылью забиты салоны автобусов из-за прошлогодней грязи в Бердске

12:00 17.04.2020, Анастасия Солодкова Фото: Читателя Курьер. Среда. Бердск
1 0

Муниципальные автобусы в бердском ПАТП моют ежедневно. Но каждую весну, пока не появится зелень, они покрываются толстым слоем пыли. По мере износа транспорт теряет герметичность, пропуская пыль. Фото пыльных автобусов.

С шампунем дороги не моют: Пылью забиты салоны автобусов из за прошлогодней грязи в Бердске
Пыль покрывает салоны автобусов, курсирующие в Белокаменный Бердска

Бердчане жалуются на пыль в муниципальных автобусах. В частности в тех, что курсируют в микрорайон Белокаменный.

— Так проводят дезинфекцию в автобусах маршрутов 1 и 8. Похоже, что пыль сохранилась с прошлого лета. Извините за нерезкий снимок — такие гладкие у нас дороги. Это рейсы до Белокаменного. Сегодня мне пришлось ехать и на №1, и на №8 — по чистоте не очень отличаются. Спасибо самоизоляции, сейчас в автобусах посвободнее, — сообщил «Курьер. Среда. Бердск» читатель 16 апреля, проиллюстрировав свои слова фото салонов муниципальных автобусов — пыль на сидениях и на полу.

Директор бердского пассажирского автопредприятия Елена Бороздина знает об этой проблеме. Но такая ситуация наблюдается каждую весну в автобусах, которым приходится ездить по грунтовым дорогам. Пуль неизбежна, пока не вырастет трава. По ее словам, автобусы моют ежедневно, а в условиях специального режима, введенного из-за коронавируса, еще и протирают те места, с которыми соприкасаются пассажиры.

— Вечером механик не запустит автобус на стоянку грязны автобус. По вторникам и пятницам у нас идет проверка технического состояния автобусов, экипировки салонов, чистоты. И делают это не только механики, а начальник колонны и начальник отдела эксплуатации. Сегодня на линию выпусти абсолютно чистые автобусы, — категорично заявила «Курьер. Среда. Бердск» Елена Викторовна сегодня, 17 апреля.

Она напомнила при этом, что автобусы изношены на 100%, есть «дырявые», в которых неплотно прилегают резинки.
— Автобусы еще всасывают в себя пыль, как пылесосы. Мы не можем салоны каждый час мыть. Пыль на дорогах по всему городу. А автобусы в Белокаменный идут через весь Бердск. И салоны в ПАЗах не герметичные. У нас каждую весну одно и то же. Я не вижу, чтобы у нас дороги с шампунем мыли, как в Санкт-Петербурге. Пока зелень не появится будет пылища. Мои водители — не уборщики салона. У него строгий график движения. Он стоит на конечной остановке две минуты. У него нет времени отстоя, как у маршруточников. Кроме того, на конечках нет колонок. Что в этом случае предлагают наши жители? Но где водителю брать воду? Выше себя мы не прыгнем, — высказалась Бороздина.

С шампунем дороги не моют: Пылью забиты салоны автобусов из за прошлогодней грязи в Бердске

клубы пыли поднимаются, потому что дорога не обеспыливается


В Бердске началась уборка, но быстро ликвидировать то, что скопилось за зиму, не получится. И горожанам нужно просто набраться терпения, чтобы пережить этот неизбежный «пыльный период».
— Если мы законсервируем автобусы у себя в гараже, тогда они точно будут чистыми. Мы ежедневно продуваем воздушные фильтры, которые забиваются пылью, — пояснила директор ПАТП, подчеркнув, что ее сотрудники делают все возможное, чтобы пассажиры ездили в чистых и исправных автобусах.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», аналогичная ситуация с автобусами №6, которые ходят в п. Вега. Сотрудники ПАТП сняли на видео клубы пыли, поднимающиеся за автобусами. Тут никакая мойка не поможет.

С шампунем дороги не моют: Пылью забиты салоны автобусов из за прошлогодней грязи в Бердске

Сиденья в автобусах в пыли

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Есть выход из положения?

Аноним, 17 апреля 2020 12:26
НВР:
Нет и не будет выхода никогда потому, что все начинается с поиска непреодолимых препятствий. Да, водители не могут мыть автобус часто. Но многолетний жир с поручень можно смывать раз в день.

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

АвтоВАЗ принимает онлайн-заказа на весь модельный ряд автомобилей Lada
12:34 17-04-2020
АвтоВАЗ принимает онлайн-заказа на весь модельный ряд автомобилей Lada
Цены на отправку писем и посылок подняла Почта России в Бердске и России. Узнай на сколько
12:30 17-04-2020
Цены на отправку писем и посылок подняла Почта России в Бердске и России. Узнай на сколько
Коронавирус гибнет при + 92 градусов за 15 минут, выяснили ученые из Франции
12:22 17-04-2020
Коронавирус гибнет при + 92 градусов за 15 минут, выяснили ученые из Франции
Fox News: вирус коронавируса искусственно создали в лаборатории в Ухане 2
12:15 17-04-2020
Fox News: вирус коронавируса искусственно создали в лаборатории в Ухане
БердскПо 75 тысяч рублей уже получили 5,6 тысяч жителей Новосибирской области к Дню Победы. И Бердска тоже
12:12 17-04-2020
По 75 тысяч рублей уже получили 5,6 тысяч жителей Новосибирской области к Дню Победы. И Бердска тоже
БердскРабота в Бердске: Пищевое предприятие срочно примет работников
12:07 17-04-2020
Работа в Бердске: Пищевое предприятие срочно примет работников
БердскНовые правила получения сертификата на материнский капитал с 15 апреля действуют в Бердске, Новосибирске, России
12:06 17-04-2020
Новые правила получения сертификата на материнский капитал с 15 апреля действуют в Бердске, Новосибирске, России
БердскС шампунем дороги не моют: Пылью забиты салоны автобусов из-за прошлогодней грязи в Бердске 1
12:00 17-04-2020
С шампунем дороги не моют: Пылью забиты салоны автобусов из-за прошлогодней грязи в Бердске
БердскВыплата 5000 рублей на каждого ребенка до 3 лет: кому, как и куда перечислят в Бердсе, Новосибирске, России. Инструкция ПФР
11:57 17-04-2020
Выплата 5000 рублей на каждого ребенка до 3 лет: кому, как и куда перечислят в Бердсе, Новосибирске, России. Инструкция ПФР
Свалились качели на детской площадке на 8-летнего мальчика в в республике Коми. На УК завели дело
11:45 17-04-2020
Свалились качели на детской площадке на 8-летнего мальчика в в республике Коми. На УК завели дело