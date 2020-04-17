Ленский расстрел: 17 апреля расстреляли 270 и ранили 250 рабочих на золотых приисках в Бодайбо

17 апреля 1986 года ЦК КПСС принял постановление «Об основных направлениях ускорения решения жилищной проблемы в стране»: каждая советская семья должна была иметь к 2000 году отдельную квартиру или дом. Для этого надо было построить на каждого человека по 22,5 кв. м. жилья.

Официальных данных о числе жертв «Ленского расстрела» нет. В разных источниках, указывается, что погибли от 83 до 270 человек и были ранены от 100 до 250

Всемирный день гемофилии.

Проводится по инициативе Всемирной федерации гемофилии и Всемирной организации здравоохранения с 1989 года. Дата приурочена ко дню рождения создателя Всемирной федерации гемофилии Фрэнка Шнайбеля.

Гемофилия — тяжелое генетическое заболевание, связанное с нарушением свертываемости крови. Обычно этой болезнью страдают только мужчины, хотя носителями дефектного гена являются женщины.

По данным Всемирной организации здравоохранения, в мире гемофилией болеют около 400 тысяч человек (один из 10 тысяч мужчин). В России от этого заболевания страдают около 10 тысяч человек. В 2000 году в нашей стране была создана общероссийская благотворительная организация инвалидов «Всероссийское Общество Гемофилии», в которую входят более 60 региональных организаций.

День ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск МВД России.

Учрежден приказом министра МВД России от 12 августа 2010 года и приурочен к дате создания в 1991 году Российского совета ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск.

На сегодняшний день в России более 580 тысячи ветеранов, проходивших службу во внутренних войсках и органах внутренних дел, которые состоят в 4500 ветеранских организациях ведомства.

15 лет назад (2005) прошёл референдум по объединению Красноярского края с Таймырским (Долгано-Ненецким) и Эвенкийским автономными округами.

С инициативой объединения трёх регионов обратились к Президенту РФ в 2004 году власти края и обоих автономных округов.

17 апреля 2005 года на плебисцит был вынесен вопрос: «Согласны ли Вы, чтобы Красноярский край, Таймырский (Долгано-Ненецкий) и Эвенкийский автономные округа объединились в новый субъект Федерации — Красноярский край, в составе которого Таймырский (Долгано-Ненецкий) и Эвенкийский автономные округа будут являться административно-территориальными единицами с особым статусом, определяемым Уставом края в соответствии с законодательством РФ?»

За объединение в Красноярском крае проголосовали 92,44% от числа принявших участие в референдуме, в Таймырском (Долгано-Ненецком) автономном округе — 69,95%, в Эвенкийском автономном округе — 79,87%.

14 октября 2005 года Президент РФ Владимир Путин подписал Федеральный конституционный закон «Об образовании в составе Российской Федерации нового субъекта Российской Федерации в результате объединения Красноярского края, Таймырского (Долгано-Ненецкого) автономного округа и Эвенкийского автономного округа». Новый субъект РФ — объединенный Красноярский край — появился на карте нашей страны 1 января 2007 года.

31 год назад (1989) состоялась учредительная конференция Ядерного общества СССР (ныне — Общероссийская общественная организация «Ядерное общество России»).

Сегодня эта общественная организация объединяет свыше 2 тысяч членов из 200 ведомств.

Ядерное общество России вносит огромный вклад в укрепление международного сотрудничества и поддержку активности молодежи в ядерной области.

34 года назад (1986) было принято постановление ЦК КПСС «Об основных направлениях ускорения решения жилищной проблемы в стране».

Согласно документу, каждая советская семья должна была иметь к 2000 году отдельную квартиру или дом. По расчётам Госстроя СССР, для выполнения этих планов нужно было построить на каждого человека по 22,5 кв. м. жилья. Для сравнения, в 1986 году на одного советского гражданина приходилось по 14,6 кв. метров. Для заполнения имеющегося провала необходимо было за 15 лет соорудить более 2 миллиардов кв. метров жилья.

С 1986 по 1990 год в СССР было возведено 650 миллионов кв. метров. Средняя обеспеченность жильем возросла до 16,5 кв. метров на человека. Однако с развалом СССР темпы строительства резко сократились.

76 лет назад (1944) в ходе Великой Отечественной войны была завершена Днепровско-Карпатская стратегическая наступательная операция.

В операции, которая началась 24 декабря 1943 года, участвовали войска 2-го Белорусского, 1-го, 2-го, 3-го и 4-го Украинских фронтов. В результате Днепровско-Карпатская операции, которая является одним из самых крупных сражений Великой Отечественной войны, как по своему размаху, так и по продолжительности, от немецко-фашистских захватчиков была освобождена значительную часть Правобережной Украины. Противник потерпел тяжелейшее поражение. В частности, были уничтожены 10 дивизий и 1 бригада группа армий «Юг».

Впервые за всю войну боевые действия удалось перенести за пределы СССР.

Советские войска вышли к Польше и Чехословакии, форсировали реку Прут и начали освобождать Румынию.

90 лет назад (1930) был создан Российский государственный университет нефти и газа им. И. М. Губкина.

17 апреля 1930 года указом ВСНХ СССР из состава Московской горной академии был выделен Московский нефтяной институт. Его ректором был назначен организатор советской нефтяной геологии Иван Губкин.

В институте были созданы три факультета: геологии и разведки нефти, промыслово-механический и переработки нефти. Позднее к ним добавился ещё один — промышленно-экономический.

В 1958 году вуз был переименован в Московский институт нефтехимической и газовой промышленности имени И.М. Губкина, в 1985 году — в Московский институт нефти и газа имени И.М. Губкина. В августе 1998 года вуз был преобразован в Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина).

Сегодня РГУ имени Губкина является ведущим вузом страны по подготовке специалистов для нефтегазовой отрасли России. На 12 факультетах проходят обучение свыше 11 тысяч студентов. А всего за 90 лет университет подготовил более 90 тысяч высококлассных специалистов.

108 лет назад (1912) произошли трагические события на Ленских золотых приисках («Ленский расстрел»).

Рабочие, трудившиеся на приисках Ленского золотопромышленного товарищества «Лензолото», расположенных в районе города Бодайбо Иркутской губернии, называли свою жизнь «вольной каторгой». Их рабочий день длился по 10-12 часов, а работать им часто приходилось по колено в ледяной воде. Часть заработной платы выдавалась в виде талонов, которые можно было реализовать в лавках компании, где продавались некачественные товары. Непосредственным поводом для забастовки послужили случаи выдачи гнилого мяса (по другой версии, под видом говядины продавали конину).

Забастовка началась на одном из приисков «Лензолота» в конце февраля 1912 года, в марте к ним присоединились и другие прииски. Митингующие требовали сокращение рабочего дня, увеличение зарплаты, отмены штрафов и замена талонов при расчетах на деньги. Управление «Лензолота» отказалось удовлетворить эти требования, но пообещало не увольнять никого, если забастовка будет прервана.

16 апреля 1912 года были арестованы главные руководители забастовщиков. На следующий день более трех тысяч рабочих двинулись к Надеждинскому прииску, чтобы подать прокурору «сознательные записки», а также добиться освобождения арестованных и взять расчет. Шествие было мирным, однако правительственные войска открыли огонь по протестующим.

Официальных данных о числе жертв «Ленского расстрела» нет. В разных источниках, указывается, что погибли от 83 до 270 человек и были ранены от 100 до 250.

170 лет назад (1850) в Санкт-Петербурге была открыта Максимилиановская лечебница — первое российское медицинское учреждение поликлинического типа.

Идея создать лечебницу для приходящих больных принадлежит петербургскому врачу Францу ван дер Флаасу. Её поддержали известные медики, такие, как хирург Николай Пирогов, лейб-медик Николай Арендт и другие. Клиника была построена на добровольные пожертвования.

17 апреля 1850 года больница была открыта. Медицинская помощь в лечебнице осуществлялась бесплатно и круглосуточно. Спустя три года, после смерти попечителя «Общества посещения бедных» герцога Максимилиана Лейхтенбергского, она получила название Максимилиановской.

196 лет назад (1824) в Санкт-Петербурге был подписан первый русско-американский договор — «Конвенция, заключённая в Санкт-Петербурге между императором всероссийским и правительством Американских Соединённых Штатов о непоколебимом сохранении состоящей между ими дружественной связи».

К началу XIX века в Северной Америке существовал целый ряд российских поселений — на Аляске, Алеутских островах, Александровском архипелаге и на тихоокеанском побережье. В 1799 году для освоения русских земель в Америке и на прилежащих островах по указу императора Павла I была образована Российско-американская компания. В 1809 году между Россией и США были установлены официальные дипломатические отношения.

Свои подписи под первым русско-американским договором поставили управляющий Министерством иностранных дел граф Карл Нессельроде и посланник США Генри Мидлтон. Была установлена граница между Россией и США, которая проходила по параллели 54°40′ северной широты. Русские обязались не селиться к югу, а американцы — к северу от этой линии. А рыбная ловля и плавание вдоль берегов Аляски были объявлены открытыми для обеих держав в течение 10 лет.

45 лет назад (1975) левоэкстремистская группировка «красных кхмеров» во главе с Пол Потом захватила власть в Кампучии (ныне — Камбоджа).

В государстве, которое было переименовано в «Демократическую Кампучию», был установлен жесточайший террор. Страна была превращена в огромную трудовую сельскохозяйственную коммуну с 18-20-часовым рабочим днём. В тяжелейших условиях выращивали рис и крестьяне и согнанные из городов люди. Все учебные заведения, религиозные учреждения и больницы страны были закрыты. Запрещены деньги, иностранные языки и книги. Нельзя было писать и читать что-либо, кроме указов и прочих документов командования.

Смертная казнь грозила за малейший проступок (к примеру, за «ностальгию» по дореволюционным временам или сорванный с дерева банан). Уничтожались этнические китайцы, вьетнамцы, люди, имеющие высшее образование, буддийские монахи.

За 3 года 8 месяцев и 20 дней правления Пол Пота были убиты, по разным данным, от 1 до 3 миллиона человек.

В 1979 году режим «Красных кхмеров» был свергнут вьетнамскими войсками и вооруженными отрядами камбоджийской оппозиции. Пол Пот скрывался в джунглях Камбоджи с остатками отрядов «красных кхмеров» и умер в апреле 1998 года от рака.

145 лет назад (1875) появилась бильярдная игра «снукер».

Считается, что этот усложненный вариант игры на бильярде придумал полковник британских колониальных войск в Джабалпуре (Индия) Невилл Чемберлен. Победу в снукере приносит не столько мастерство владения кием, а сколько стратегия и тактика манипулирования разноцветными и соответственно «разноочковыми» шарами.

Новая игра быстро завоевала популярность среди «индийских британцев». Спустя десять лет она дошла и до Британии. В начале XX века начали проводиться регулярные первенства Великобритании. А в 1927 году был проведен первый чемпионат мира среди профессионалов.

Источник: ПГ