Новые правила получения сертификата на материнский капитал с 15 апреля действуют в Бердске, Новосибирске, России

Для оформления сертификата все необходимое Пенсионный фонд сделает самостоятельно: вам не нужно приходить в ПФ, не нужно собирать справки и даже не нужно писать заявление. Но вам нужно быть зарегистрированным на портале госуслуг (в ЕСИА).

Государственный сертификат на материнский (семейный) капитал оформляется в виде электронного документа

С 15 апреля начинает действовать новый порядок выдачи сертификата на материнский (семейный) капитал – без заявления граждан, то есть в проактивном режиме, сообщает ПФР.

Для оформления сертификата все необходимое Пенсионный фонд сделает самостоятельно. Новый порядок получения сертификата на материнский (семейный) капитал в проактивном режиме реализуется специалистами Пенсионного фонда на основании сведений, поступивших в ПФР из государственного реестра записей актов гражданского состояния (ЕГР ЗАГС). В результате чего, данную услугу можно получить, даже не подавая заявления и не приходя в ПФР.

При этом сохраняется порядок организации работы территориального органа ПФР по определению права на меры государственной поддержки в части направления соответствующих запросов, принятия решения и направления уведомления о выдаче (отказе в выдаче) государственного сертификата.

Государственный сертификат на материнский (семейный) капитал оформляется в виде электронного документа. Электронный сертификат удостоверяется усиленной электронной подписью ПФР и имеет такую же силу, как и бумажный бланк. Данные об оформлении сертификата будут фиксироваться в информационной системе Пенсионного фонда и направляться в Личный кабинет мамы на сайте ПФР или портале Госуслуг.

Управляющий отделением ПФР по Новосибирской области Александр Терепа: «Проактивное предоставление услуг – это очень удобно в первую очередь для граждан, для семьи с детьми, особенно сегодня, в период сложно эпидемиологической ситуации. Для получения данной услуги необходимо быть зарегистрированным на портале госуслуг (в ЕСИА). Через свой Личный кабинет мама сможет получить и уведомление о принятии решения, и сам сертификат в электронном виде, заверенный ЭЦП».

При этом сохраняется действующий порядок выдачи сертификатов.