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По 75 тысяч рублей уже получили 5,6 тысяч жителей Новосибирской области к Дню Победы. И Бердска тоже

12:12 17.04.2020 Фото: Курьер.Среда.Бердск
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Выплату в размере 50 тысяч рублей получают 9,7 тыс. жителей региона из числа тружеников тыла, лиц, награжденных орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны, совершеннолетних узников концлагерей.

По 75 тысяч рублей уже получили 5,6 тысяч жителей Новосибирской области к Дню Победы. И Бердска тоже
На осуществление единовременных выплат ко Дню Победы органами ПФР Новосибирской области направлено более 913 млн. рублей

15 тысяч жителей Новосибирской области получили выплаты ко Дню Победы уже в апреле, сообщает ПФР.

Выплаты ко Дню Победы по Указу №100, который был подписан Президентом РФ в феврале текущего года, получили около 15 тысяч жителей Новосибирской области.

Единовременная выплата в размере 75 тысяч рублей установлена 5,6 тыс. граждан из числа инвалидов и участников Великой отечественной войны, вдов погибших и умерших участников войны, бывших несовершеннолетних узников концлагерей. Выплату в размере 50 тысяч рублей получают 9,7 тыс. жителей региона из числа тружеников тыла, лиц, награжденных орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны, совершеннолетних узников концлагерей.

Помимо этого органы ПФР установили 767 гражданам и ежегодную выплату ко Дню Победы в размере 10 тысяч рублей по Указу Президента РФ от 24 апреля 2019 г. № 186, которая выплачивается инвалидам и участникам войны.

Выплаты были установлены специалистами органов ПФР в беззаявительном порядке – все необходимые для этого сведения по указанным категориям граждан имеются в распоряжении органов ПФР.

Пенсионным фондом России данная выплата произведена в отношении тех граждан, пенсионное обеспечение которых осуществляется ПФР, а также получателям двух пенсий, одна из которых выплачивается ПФР.

В текущем году выплаты ветеранам и труженикам тыла перечислены досрочно уже в апреле.

В зависимости от выбранного гражданином способа получения пенсии, выплата была произведена либо через кредитные организации (все средства на выплату апрельских пенсий и иных выплат по линии ПФР в банки Отделение ПФР по Новосибирской области произвело 27 марта и 9 апреля в два потока), либо через организации федеральной почтовой связи, которые также производили досрочную доставку жителям региона. Напомним, что в связи со сложной эпидемиологической ситуацией организации почтовой связи осуществляют доставку выплат всем своим клиентам на дом, вне зависимости от того, как они ранее получали выплаты — на дому или в кассе.

На осуществление единовременных выплат ко Дню Победы органами ПФР Новосибирской области направлено более 913 млн. рублей.

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