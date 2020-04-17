По 75 тысяч рублей уже получили 5,6 тысяч жителей Новосибирской области к Дню Победы. И Бердска тоже

Выплату в размере 50 тысяч рублей получают 9,7 тыс. жителей региона из числа тружеников тыла, лиц, награжденных орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны, совершеннолетних узников концлагерей.

На осуществление единовременных выплат ко Дню Победы органами ПФР Новосибирской области направлено более 913 млн. рублей

15 тысяч жителей Новосибирской области получили выплаты ко Дню Победы уже в апреле, сообщает ПФР.

Выплаты ко Дню Победы по Указу №100, который был подписан Президентом РФ в феврале текущего года, получили около 15 тысяч жителей Новосибирской области.

Единовременная выплата в размере 75 тысяч рублей установлена 5,6 тыс. граждан из числа инвалидов и участников Великой отечественной войны, вдов погибших и умерших участников войны, бывших несовершеннолетних узников концлагерей. Выплату в размере 50 тысяч рублей получают 9,7 тыс. жителей региона из числа тружеников тыла, лиц, награжденных орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны, совершеннолетних узников концлагерей.

Помимо этого органы ПФР установили 767 гражданам и ежегодную выплату ко Дню Победы в размере 10 тысяч рублей по Указу Президента РФ от 24 апреля 2019 г. № 186, которая выплачивается инвалидам и участникам войны.

Выплаты были установлены специалистами органов ПФР в беззаявительном порядке – все необходимые для этого сведения по указанным категориям граждан имеются в распоряжении органов ПФР.

Пенсионным фондом России данная выплата произведена в отношении тех граждан, пенсионное обеспечение которых осуществляется ПФР, а также получателям двух пенсий, одна из которых выплачивается ПФР.

В текущем году выплаты ветеранам и труженикам тыла перечислены досрочно уже в апреле.

В зависимости от выбранного гражданином способа получения пенсии, выплата была произведена либо через кредитные организации (все средства на выплату апрельских пенсий и иных выплат по линии ПФР в банки Отделение ПФР по Новосибирской области произвело 27 марта и 9 апреля в два потока), либо через организации федеральной почтовой связи, которые также производили досрочную доставку жителям региона. Напомним, что в связи со сложной эпидемиологической ситуацией организации почтовой связи осуществляют доставку выплат всем своим клиентам на дом, вне зависимости от того, как они ранее получали выплаты — на дому или в кассе.

На осуществление единовременных выплат ко Дню Победы органами ПФР Новосибирской области направлено более 913 млн. рублей.