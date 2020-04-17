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Полк ДПС перекроет дорогу и будет охранять кладбище от жителей в Бердске. Погост закроют на замок

23:13 17.04.2020, Галина Панчева Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Глава Бердска Евгений Шестернин запретил посещать места захоронений с 18 апреля. Разрешены только похороны.

Полк ДПС перекроет дорогу и будет охранять кладбище от жителей в Бердске. Погост закроют на замок
Баннеры о закрытии кладбища с 18 апреля вывесили на все ворота кладбища Бердска
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Полк ДПС перекроет дорогу и будет охранять кладбище от жителей в Бердске. Погост закроют на замок

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С 18 апреля закроется кладбище Бердска. Соответствующее постановление подписал 16 апреля мэр Бердска Евгений Шестернин.

— Мы понимаем, что это общественное место, приближается родительский день, когда традиционно люди посещают могилы своих родных. В этом году этого не будет. Кладбище в субботу, 18 апреля закрывается, там будут висеть замки. Въезд туда будет запрещен. Будут выставлены соответствующие знаки. И определенную помощь здесь будет оказывать полк ДПС, если в этом будет необходимость. Вход на кладбище будет закрыт. Мы понимаем, что всех мы там не поймаем всех, кто пойдет пешком, но призываем к пониманию этого вопроса. Хотим сказать, что бердское кладбище будет работать в рабочем порядке только при захоронениях. Еще раз призываю горожан воздержаться от поездки на кладбище, акцентировал вице-мэр по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров.

Что касается похорон усопших, то на них могут присутствовать родные — их запустят на кладбище.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», в Новосибирской области будет ограничено посещение культовых сооружений и мест захоронений, а также приостановлена деятельность ряда рынков.

Соответствующие изменения внесены в постановление губернатора Новосибирской области от 27 марта 2020 года №43 «О принятии дополнительных мер по защите населения и территории Новосибирской области от чрезвычайной ситуации».

Всем религиозным объединениям региона, начиная с 18 апреля, необходимо приостановить посещение культовых зданий для всех граждан, кроме священнослужителей, а также лиц, присутствие которых необходимо для совершения богослужений.

Не допускается проведение религиозных массовых обрядов, церемоний различных конфессий с большим количеством людей.

На территории Новосибирска, Новосибирского района, а также всех населенных пунктов нашей области, в которых проживает более 23 тысяч человек с 18 апреля будет ограничено посещение кладбищ, но кроме случаев погребения.

Со следующего дня – 19 апреля — на этих же территориях приостановят деятельность рынки продовольственных и промышленных товаров.

Полк ДПС перекроет дорогу и будет охранять кладбище от жителей в Бердске. Погост закроют на замок

Баннеры о закрытии кладбища с 18 апреля вывесили на все ворота кладбища Бердска

Закрывают кладбище

Автор видео Галина Панчева

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От редакции

Запрет нарушил ваши планы?

Аноним, 17 апреля 2020 13:03
Похороны тоже запретить!
Потому что еще Христос сказал: "...предоставь мертвым погребать своих мертвецов..." (Матф.8:19-23)
Аноним, 17 апреля 2020 20:35
Маразм крепчает...
Аноним, 17 апреля 2020 20:57
Какое кощунство!

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