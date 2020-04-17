17.04
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Здоровье / Общество

Как быстрее закончить режим самоизоляции в России: пять советов

15:30 17.04.2020 Фото: pixabay.com
0

Государством сделано все необходимое для сдерживания распространение коронавирусной инфекции натиск инфекции. Также многое в борьбе с коронавирусом зависит от каждого человека.

Как быстрее закончить режим самоизоляции в России: пять советов
Государством сделано все необходимое для сдерживания распространение коронавирусной инфекции натиск инфекции
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Как быстрее закончить режим самоизоляции в России: пять советов

Вернули из Индонезии застрявших из-за пандемии коронавируса с тремя пересадками через Казахстан супругов Горте и 70 жителей Барнаула и НовосибирскаНе хватает воздуха и хочется умереть: болеющая коронавирусом Елена Гомзина рассказала о первых признаках и 100 больных пневмонией в больнице ВоскресенскаЕщё 699 новостей

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) дала рекомендации, как приблизить окончание введенных из-за коронавируса ограничений. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Пять шагов для приближения окончания ограничительных мероприятий: оставаться дома; поддерживать в доме чистоту, используя дезинфицирующие средства; общаться с родственниками, используя средства современной связи и коммуникации; в случае крайней необходимости, при выходе из дома обязательно использовать маску, закрывающую дыхательные пути; соблюдать дистанцию с окружающими людьми 1,5-2 м, мыть руки с мылом и применять антисептические средства; соблюдать все рекомендации Роспотребнадзора», — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что государством сделано все необходимое для сдерживания распространение коронавирусной инфекции натиск инфекции. Также многое в борьбе с коронавирусом зависит от каждого человека.

«Сегодня главной задачей остается победа над коронавирусной инфекцией, достичь которой мы можем только совместными усилиями. Чем ответственнее мы относимся к режиму временных ограничений, тем быстрее мы сможем вернуться к активной жизни и повседневным делам», — подчеркнули в ведомстве.

В Роспотребнадзоре напомнили, что введенные из коронавируса ограничения необходимы, чтобы сберечь себя, своих близких и обезопасить окружающих нас.

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Соблюдаете советы?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Жестко влюблен: Александр Гудков женится
16:54 17-04-2020
Жестко влюблен: Александр Гудков женится
Осталось мало времени: За 2 дня скончался мужчина от COViD-19
16:49 17-04-2020
Осталось мало времени: За 2 дня скончался мужчина от COViD-19
В ночном пожаре сгорели мэр Данилова и его супруга в собственном доме
16:47 17-04-2020
В ночном пожаре сгорели мэр Данилова и его супруга в собственном доме
Качаем попу: Как добиться крепкого орешка уже к лету
16:40 17-04-2020
Качаем попу: Как добиться крепкого орешка уже к лету
Спилин, Дима Билан, Билли Айлиш и Тимати дадут бесплатные концерты 17-18 апреля в медиапространстве
16:32 17-04-2020
Спилин, Дима Билан, Билли Айлиш и Тимати дадут бесплатные концерты 17-18 апреля в медиапространстве
БердскВернули из Индонезии застрявших из-за пандемии коронавируса с тремя пересадками через Казахстан супругов Горте и 70 жителей Барнаула и Новосибирска
16:30 17-04-2020
Вернули из Индонезии застрявших из-за пандемии коронавируса с тремя пересадками через Казахстан супругов Горте и 70 жителей Барнаула и Новосибирска
Основные этапы создания сайта
16:28 17-04-2020
Основные этапы создания сайта
Как найти хорошего репетитора английского
16:27 17-04-2020
Как найти хорошего репетитора английского
Каждый может удачно выбрать подарок
16:26 17-04-2020
Каждый может удачно выбрать подарок
Трещины в фундаменте: от чего появляются и как их устранить?
16:25 17-04-2020
Трещины в фундаменте: от чего появляются и как их устранить?