Как быстрее закончить режим самоизоляции в России: пять советов

Государством сделано все необходимое для сдерживания распространение коронавирусной инфекции натиск инфекции. Также многое в борьбе с коронавирусом зависит от каждого человека.

Государством сделано все необходимое для сдерживания распространение коронавирусной инфекции натиск инфекции

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) дала рекомендации, как приблизить окончание введенных из-за коронавируса ограничений. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Пять шагов для приближения окончания ограничительных мероприятий: оставаться дома; поддерживать в доме чистоту, используя дезинфицирующие средства; общаться с родственниками, используя средства современной связи и коммуникации; в случае крайней необходимости, при выходе из дома обязательно использовать маску, закрывающую дыхательные пути; соблюдать дистанцию с окружающими людьми 1,5-2 м, мыть руки с мылом и применять антисептические средства; соблюдать все рекомендации Роспотребнадзора», — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что государством сделано все необходимое для сдерживания распространение коронавирусной инфекции натиск инфекции. Также многое в борьбе с коронавирусом зависит от каждого человека.

«Сегодня главной задачей остается победа над коронавирусной инфекцией, достичь которой мы можем только совместными усилиями. Чем ответственнее мы относимся к режиму временных ограничений, тем быстрее мы сможем вернуться к активной жизни и повседневным делам», — подчеркнули в ведомстве.

В Роспотребнадзоре напомнили, что введенные из коронавируса ограничения необходимы, чтобы сберечь себя, своих близких и обезопасить окружающих нас.