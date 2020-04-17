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Отправил в отставку правительство Камчатки врио губернатора Владимир Солодов

15:30 17.04.2020 Фото: pixabay.com
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Он решил опираться на местные кадры. «Нескольких руководителей я приглашу из других регионов. Считаю, что усиление команды нужно высококлассными профессионалами, которые подтвердили свой уровень в других регионах», -заявил чиновник.

Отправил в отставку правительство Камчатки врио губернатора Владимир Солодов
Камчатку ждут перемены

О
б этом в интервью агентству «Камчатка-Информ» сообщил врио губернатора региона Владимир Солодов.

«До конца этой недели я закончу подготовку кадровых изменений. И думаю, что в конце недели мы сможем обсудить, как команда поменяется сейчас, и в какой конфигурации команда будет работать в ближайшие месяцы», — заявил Солодов.

Врио губернатора пояснил, что нынешнее правительство края будет отправлено в отставку, все члены регионального кабмина станут исполняющими обязанности.

«Я уже говорил, что буду опираться на местные кадры. Нескольких руководителей я приглашу из других регионов. Считаю, что усиление команды нужно высококлассными профессионалами, которые подтвердили свой уровень в других регионах России», — сказал Солодов.

Как сообщало ИА REGNUM, по мнению экспертов, назначение Владимира Солодова руководителем Камчатки может вывести регион на новый уровень.

Источник: ИА REGNUM

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