Ждать ли дефолта в России? Нет, уверяет Минэкономразвития

В сложившейся ситуации государству необходимо помочь предпринимателям, «чтобы у них осталось желание делать бизнес и развивать свое дело в России», заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников.

Экономика развивается циклично

Как отметил Максим Решетников, в сложившейся ситуации государству необходимо помочь предпринимателям

Глава Минэкономразвития Максим Решетников исключил вероятность дефолта в России подобного тому, что объявили власти РФ в 1998 году. Об этом он заявил в программе «Познер» на Первом канале.

«Нет», — заявил Решетников, отвечая на вопрос ведущего, есть ли хоть минимальная вероятность дефолта как в 1998 году.

Он подчеркнул, что в сложившейся ситуации государству необходимо помочь предпринимателям, «чтобы у них осталось желание делать бизнес и развивать свое дело в России».

«Мне кажется, сейчас пройдет время, и мы поймем, что показал нам этот кризис: мы построили очень развитую, очень диверсифицированную экономику. Ведь в отличие от 2008 года, когда мы в первую очередь спасали крупные предприятия, мы сейчас говорим о малом и среднем бизнесе», — пояснил глава Минэкономразвития.

Решетников также напомнил, что нынешний кризис — не первый, который переживает российская экономика, поскольку был «достаточно серьезный» кризис 2008 года, а также кризис в 2014 году. «Экономика развивается циклично, и то, что сейчас происходит, конечно, осложняется рядом таких существенных факторов — в первую очередь, мировым характером. Но в то же время российская экономика накопила опыт борьбы с этими кризисами, и я думаю, я уверен, что мы пройдем это испытание», — добавил он.

Как заявил на заседании правительства 16 апреля премьер-министр РФ Михаил Мишустин, прямую финансовую поддержку от государства получат более 500 тыс. предприятий малого и среднего бизнеса, в которых работают более 3 млн человек.

Источник: ТАСС