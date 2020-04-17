Революция на ул. Первомайской: Вернуть дорогу в промзону ради капремонта предложил вице-мэр Бердска Владимир Захаров

Для капитального ремонта ул. Первомайской нужно все привести к нормативу. Но тогда нужно убрать парковки и закрыть магазины.

Промышленная зона на ул. Первомайской давно превратилась в торговую

Не ждет капитальный ремонт ул. Первомайскую в Бердске. Дорожное полотно будут подвергать только ямочному ремонту.

По словам вице-мэра по строительству и городскому хозяйству Владимира Захарова, капремонт — это проект, соблюдение всех норм. Соблюдение всех норм, которые наложатся на ул. Первомайскую, потребуют кардинального изменения ее формата.

— Если мы проедем по ул. Первомайской, то увидим, что это, в принципе, промзона города в прошлом: радиозавод, торгмаш, БОМЗ, винзавод. Но сейчас она превратилась в торговую зону: торговый центр «Сантимо» на базе офиса винзавода, «Монетка», кондитерская и так далее. Был разработан проект в УЖКХ на ул. Первомайскую, но он соответствовал нормам только на 50%. Что теперь недопустимо. Перед нами стоит выбор: оставлять улицу в том хозяйствующем виде, в каком она есть сейчас, или совершать там что-то типа революции. К примеру, торговый центр, где винзавод. Там одновременно существует три объекта: парковка, автобусная остановка, пешеходный переход. Оставить можно только что-то одно. Что оставляем? Автобусная остановка должна иметь длину заездного кармана 43 метра. Естественно, мы убираем парковку. Пешеходный переход должен быть отнесен в другую сторону, а там заезд на винзавод. Если оставить пешеходный переход, то надо остановку куда-то убрать. Тогда и парковке там делать нечего. Ул. Первомайская 11, весь первый этаж выведен из жилого фонда. Стоит остановочный павильон и нет заездного кармана. Нам придется выбирать: мы делаем там остановку по нормативу, но тогда не будет парковки. Парковка возле «Вилки-Ложки» сделана прямо возле светофора. А на 50 метров там ничего не должно быть, — подчеркнул Захаров.

Даже если на ул. Первомайской сделают односторонне движение, все вышеописанные вопросы не снимутся, уверен вице-мэр. К тому же, все специалисты, разрабатывающие схему организации дорожного движения в городе, категоричны: ул. Первомайская должна работать в два потока.

— Мы можем сколько угодно говорить о капремонте ул. Первомайской. И тогда мы должны говорить, что бизнеса торгового там больше не будет. Мы ее снова должны превратить в промзону. Винзавод должен работать как винзавод. Заехал туда автомобиль с газировкой и выехал, там не должны продаваться обои, крепежи или диваны. Радиозавод работает как радиозавод — заезд с проходной — с переулка Промышленный. Там «Сантимо» быть не должно и других магазинов. Поэтому единственный на сегодняшний день приемлемый вариант, на мой взгляд, поддерживать состояние дороги хорошим ямочным ремонтом. И смотреть, как будет развиваться ситуация дальше. И так бизнесу всегда было нелегко, а сейчас тем более, — отметил Владимир Николаевич.

Захаров уверен, что ремонт «картами» поможет привести ул. Первомайскую в нормальное состояние.