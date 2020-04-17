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Революция на ул. Первомайской: Вернуть дорогу в промзону ради капремонта предложил вице-мэр Бердска Владимир Захаров

15:45 17.04.2020, Галина Панчева Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Для капитального ремонта ул. Первомайской нужно все привести к нормативу. Но тогда нужно убрать парковки и закрыть магазины.

Революция на ул. Первомайской: Вернуть дорогу в промзону ради капремонта предложил вице мэр Бердска Владимир Захаров
Промышленная зона на ул. Первомайской давно превратилась в торговую

Не ждет капитальный ремонт ул. Первомайскую в Бердске. Дорожное полотно будут подвергать только ямочному ремонту.

По словам вице-мэра по строительству и городскому хозяйству Владимира Захарова, капремонт — это проект, соблюдение всех норм. Соблюдение всех норм, которые наложатся на ул. Первомайскую, потребуют кардинального изменения ее формата.

— Если мы проедем по ул. Первомайской, то увидим, что это, в принципе, промзона города в прошлом: радиозавод, торгмаш, БОМЗ, винзавод. Но сейчас она превратилась в торговую зону: торговый центр «Сантимо» на базе офиса винзавода, «Монетка», кондитерская и так далее. Был разработан проект в УЖКХ на ул. Первомайскую, но он соответствовал нормам только на 50%. Что теперь недопустимо. Перед нами стоит выбор: оставлять улицу в том хозяйствующем виде, в каком она есть сейчас, или совершать там что-то типа революции. К примеру, торговый центр, где винзавод. Там одновременно существует три объекта: парковка, автобусная остановка, пешеходный переход. Оставить можно только что-то одно. Что оставляем? Автобусная остановка должна иметь длину заездного кармана 43 метра. Естественно, мы убираем парковку. Пешеходный переход должен быть отнесен в другую сторону, а там заезд на винзавод. Если оставить пешеходный переход, то надо остановку куда-то убрать. Тогда и парковке там делать нечего. Ул. Первомайская 11, весь первый этаж выведен из жилого фонда. Стоит остановочный павильон и нет заездного кармана. Нам придется выбирать: мы делаем там остановку по нормативу, но тогда не будет парковки. Парковка возле «Вилки-Ложки» сделана прямо возле светофора. А на 50 метров там ничего не должно быть, — подчеркнул Захаров.

Даже если на ул. Первомайской сделают односторонне движение, все вышеописанные вопросы не снимутся, уверен вице-мэр. К тому же, все специалисты, разрабатывающие схему организации дорожного движения в городе, категоричны: ул. Первомайская должна работать в два потока.

— Мы можем сколько угодно говорить о капремонте ул. Первомайской. И тогда мы должны говорить, что бизнеса торгового там больше не будет. Мы ее снова должны превратить в промзону. Винзавод должен работать как винзавод. Заехал туда автомобиль с газировкой и выехал, там не должны продаваться обои, крепежи или диваны. Радиозавод работает как радиозавод — заезд с проходной — с переулка Промышленный. Там «Сантимо» быть не должно и других магазинов. Поэтому единственный на сегодняшний день приемлемый вариант, на мой взгляд, поддерживать состояние дороги хорошим ямочным ремонтом. И смотреть, как будет развиваться ситуация дальше. И так бизнесу всегда было нелегко, а сейчас тем более, — отметил Владимир Николаевич.

Захаров уверен, что ремонт «картами» поможет привести ул. Первомайскую в нормальное состояние.

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От редакции

Какой выход из ситуации видите вы?

Жители города, 17 апреля 2020 16:24
Наконец то додумались!
Аноним, 17 апреля 2020 16:48
Когда раздавали налево и направо помещения чем думали ,почему изначально все было не продумать .Вот сейчас то же самое землю отдали частному застройщикам на Южном они лупят эти многоэтажки не думают что будет лет через двадцать .Частный сектор опять застраивают многоэтажками.

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