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Затравили мать за жалобу: Заставлял сдавать по 800 руб. на ремонт пола директор школы на Алтае. Его оштрафовали

16:00 17.04.2020 Фото: pixabay.com
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Женщину, воспитывающая двух детей, обучающихся в этой школе, привлекли к административной ответственности за неисполнение родительских обязанностей. Но прокурор в суде доказал обратное.

Затравили мать за жалобу: Заставлял сдавать по 800 руб. на ремонт пола директор школы на Алтае. Его оштрафовали
Кроме того, подтвердилась информация о травле многодетной матери, которая отказалась сдавать деньги

Прокуратура Алтайского края через суд пытается привлечь к ответственности директора одной из школ Славгородского района, который принуждал родителей школьников сдавать деньги на ремонт, сообщает пресс-центр регионального надзорного ведомства в четверг.

«В результате проверки информация о незаконном взимании средств с родителей учеников на ремонт пола в школе подтвердилась. В отношении директора возбуждено дело по ст. 19.1 КоАП РФ (самоуправство). Материалы для рассмотрения направлены в суд. Денежные средства директором школы возвращены родителям», — говорится в сообщении.

Кроме того, подтвердилась информация о травле многодетной матери, которая отказалась сдавать деньги, а в ответ получила претензии комиссии по делам несовершеннолетних.

«Женщина, воспитывающая двух детей, обучающихся в этой школе, незаконно привлечена к административной ответственности за неисполнение родительских обязанностей. На постановление комиссии по делам несовершеннолетних о привлечении ее к административной ответственности по ч.1 ст. 5.35 КоАП РФ прокурором внесен протест», — подчеркивается в пресс-релизе.

Как сообщалось, в марте прокуратора Алтайского края начала проверку информации местных СМИ о том, что многодетная мать и ее дети подвергаются травле в школе из-за отказа сдавать деньги на ремонт. Женщина, воспитывающая троих детей, заявила, что после отказа сдать деньги на ремонт из расчета 800 рублей за каждого ребенка к ней стали «придираться» учителя, а жалоба в комитет образования города на эту ситуацию стала поводом для «прессинга» со стороны комиссии по делам несовершеннолетних.
Интерфакс

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От редакции

Часто сдаете деньги на ремонт школы?

Аноним, 17 апреля 2020 16:55
На основании чего сделан вывод о штрафовании директора за травлю матери с детьми, в статье об этом ни слова нет. Забыли дописать или сами придумали? Я считаю за травлю нужно увольнять без права занимать руководящие должности пожизненно его уже не исправишь, значит нужно чтобы от его рук пострадало минимум людей, а тем более директора который вёл такую политику с рычагами власти.

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