Вернули из Индонезии застрявших из-за пандемии коронавируса с тремя пересадками через Казахстан супругов Горте и 70 жителей Барнаула и Новосибирска

Также привезли туристов из Тайланда и Вьетнама. Разместили в обсерватор в санатории Алтайского края. Живущих рядом отпустили домой под подписку о самоизоляции. Взяли анализ на коронавирус.

Вернули застрявших за границей из-за коронавируса туристов в Россию

Вернули в Россию супругов Евгения и Ольгу Горте и 70 застрявших за рубежом туристов. Об этом молодая пара рассказала «Курьер. Среда. Бердск» 17 апреля. Напомним, ребята просили пустить их домой – с сотнями туристов из-за коронавируса и они не могли вернуться из Индонезии в Россию. Женя и Оля прилетели на Бали 31 января. Свою историю Оля и Женя рассказали «Курьер. Среда. Бердск» 1 апреля, как у них кончаются деньги и еда. Они приехали на отдых как туристы. Планировали пробыть за границей два месяца. Напомним также, 30 марта Россия закрыла границы из коронавируса. Ребята купили билеты в Россию через сайт VietJet — S7. Но потом им пришло сообщение на электронную почту о том, что рейс отменен. Деньги никто не вернул – они потратили 70 тыс. рублей.

— Рейс был организован в нереальной сложности. Сначала самолет прилетел в Бангкок в Таилнде, забрал там людей. Потом он в Денпасар на Бали к нам, забрал нас. После этого мы полетели в Ханой во Вьетнаме, забрали там людей. Затем только мы прилетели в Усть-Каменогорск в Казахстан, — рассказал Евгений.

Вывозной авиарейс из Индонезии изначально планировался 5 апреля. На этот самолет супруги не попали, хоть и регистрировались на вывоз в посольстве. Как идет распределение, кто полетит первым — им не известно.

— У меня глубочайшее чувство гордости за нашу страну. Бок о бок работали российский МИД с казахстанским. Так круто сработали. Реально выручили, — сказал Евгений Горте.

Из Усть-Каменогорска были организованы автобусы, которые доставили российских граждан до границы.

— На границе нас встретили, пересадили на другие автобусы, накормили. Привезли на обсервацию в санаторий «Сосновый бор» Алтайского края. Те ребят, что из Новосибирска, их повезли туда. Кто из дальних городов – они останутся там на две недели, — рассказал Евгений.

Еще на границе ребята подписали подписку о самоизоляции на 14 дней. В санатории супруги пробыли один день и их увезли домой на изоляцию. На другой же день к ним приехали медики и взяли анализ на коронавирус.

— В больницу нам идти не нужно. К нам приехали медики домой и взяли все анализы, — рассказала Ольга.

Супруги очень рады оказаться дома и благодарны за вызволение. Ребята делятся своей жизнью в профиле Инстаграм. На последних сторис они разговаривают со своими родителями через дверь. Они привезли им еды.