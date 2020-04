Спилин, Дима Билан, Билли Айлиш и Тимати дадут бесплатные концерты 17-18 апреля в медиапространстве

19 апреля стартует главный музыкальный фестиваль весны One World: Together at Home

Самоизоляция не повод отказываться от живой музыки. Да, концерты практически всех групп и исполнителей, зарубежных и отечественных, отменили. Но это не значит, что люди останутся без их выступлений. В ряде случаев артисты решили перенести своё шоу в виртуальное пространство, выступить онлайн. Рассказываем о самых классных на ближайшие одну–две недели.

«Сплин« — 17 апреля

Вечером пятницы у россиян появится возможность принять участие в виртуальном квартирнике вместе с группой «Сплин». Легенды новой рок-волны обещают повторить старые знаковые песни и исполнить совсем свежий материал. Трансляцию можно посмотреть в том числе и в соцсети «ВКонтакте». В официальном сообществе коллектива, к слову, можно оставить вопросы, часть из которых музыканты зачитают после сета.

Отметим, что последний раз «Сплин» шумел в медиапространстве относительно недавно: меньше двух недель назад питерский коллектив выпустил скандальный трек «Передайте это Гарри Поттеру, если вдруг его встретите», в котором высмеивается современная политическая обстановка в России.

Где: «ВКонтакте» Когда: 17 апреля, 19:00

Тимати — 17 апреля

Кому политика не нужна, в ту же пятницу могут присоединиться к тусовке с Тимати, которая пройдёт онлайн в цифровом видеосервисе «Ростелекома» Wink. Пользуясь случаем, напомним, что Лайф вместе с Wink ведёт рубрику , в которой рассказывает про самые популярные у россиян новинки в мире кино и сериалов.

С начала режима самоизоляции имена артиста и его супруги не сходят с заголовков СМИ. Дело в том, что Тимати и Анастасия Решетова регулярно выкладывают милые посты о семейной жизни в своих соцсетях, мимо которых журналисты гламурных изданий стараются не проходить. О каких-то больших достижениях на музыкальном поприще, увы, Тимати давно не давал поводов писать.

Где: Wink Когда: 17 апреля, 20:00

Дима Билан — 18 апреля

Заслуженный артист России и двукратный участник международного музыкального конкурса «Евровидение» уже в эту субботу выступит онлайн на платформе «Яндекс.Эфир». Увы, подробностей о шоу очень мало. Известно только, что певец исполнит свои главные хиты. В их числе наверняка окажутся такие песни, как Never Let You Go, с которой Дима в 2006 году занял второе место на Евровидении, Belive, с которой Билан победил уже в 2008-м, и, кончено же, «Держи» — главный хит исполнителя последних нескольких лет.

Напомним, что недавно Дмитрий в поддержку самоизоляции выступал в Большом театре. После шоу у 34 сотрудников Большого диагностировали коронавирус. Теперь вся страна переживает за артиста и его пожилых родственников, которых Дима навещал сразу после концерта в Большом.

Где: «Яндекс.Эфир» Когда: 18 апреля, 19:00

The Killers — 18 апреля

Легенды инди-рока из нулевых устали от ленивой самоизоляции не меньше вашего, поэтому 18 апреля исполнят несколько песен онлайн. Ждём от квартета главные хиты в домашней аранжировке из культовых альбомов Hot Fuss и Sam’s Town. Как и «Сплин», после выступления звёздная четвёрка ответит на вопросы фанатов. Задавать их можно уже сейчас в комментариях под этим постом в «Твиттере».

Где: Instagram Когда: 18 апреля, 22:00

One World: Together at Home (Билли Айлиш, Пол Маккартни, Стиви Уандер) — 19 апреля

Всем, кому «всё равно на The Killers», после концерта Билана рекомендуем сразу лечь спать. А остальным — заварить кофе. Да покрепче. Затем, что ровно в 3:00 по Москве на другом конце земного шара стартует главный музыкальный фестиваль весны One World: Together at Home. Поверьте, событие стоит внимания каждого. Ведь в нём участвуют такие звёзды мирового масштаба, как Билли Айлиш, Пол Маккартни, Элтон Джон, Леди Гага, Стиви Уандер, и не только. Ведущими шоу выступят Джимми Фэллон и Джимми Киммел. Организаторами One World: Together at Home выступят Global Citizen и Всемирная организация здравоохранения.

Где: STAY Когда: 19 апреля, 20:00

«Хлеб« — 25 апреля