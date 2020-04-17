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Увезти из дома пожилых и детей и носить маску: Как болеют дома легкой формой COVID-19, рассказала главврач ЦГБ Бердска Алла Дробинская

18:09 17.04.2020, Алена Романцова Фото: pexels.com
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Заболевание начинается со слабости и недомогания, повышения температуры и сухого кашля. У некоторых людей могут быть боли и ломота в мышцах, заложенность носа, насморк, фарингит или диарея.

Увезти из дома пожилых и детей и носить маску: Как болеют дома легкой формой COVID 19, рассказала главврач ЦГБ Бердска Алла Дробинская
Как болеют дома легкой формой коронавируса, рассказала главврач БЦГБ
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Увезти из дома пожилых и детей и носить маску: Как болеют дома легкой формой COVID 19, рассказала главврач ЦГБ Бердска Алла Дробинская

Слабость, температура, сухой кашель и диарея: первые симптомы коронавируса назвала главврач ЦГБ Бердска Алла ДробинскаяКоронавирус растет: 80% инфицированных COVID-19 в России младше 60 летЕщё 709 новостей

Как протекает легкая форма коронавируса и как при ней лечатся дома «Курьер. Среда. Бердск» рассказала главный врач ЦГБ Бердска Алла Дробинская. Что делать близким, как жить одной квартире Алла Николаевна также отметила. Напомним, первый случай COVID-19 зафиксирован в Бердске. Девушка 29 лет прилетела из Сочи. В Новосибирской области 76 зараженный, два умерли. 7 человек за пределы региона не выезжали.

Какие первые признаки коронавируса?

— Новый коронавирус попадает в организм через слизистые, впрочем, как и все другие респираторные вирусы, включая грипп. По данным ВОЗ чаще всего заболевание начинается со слабости и недомогания, повышения температуры и сухого кашля. У некоторых людей могут отмечаться боли и ломота в мышцах и суставах, заложенность носа, насморк, фарингит или диарея. Чаще всего, эти симптомы развиваются постепенно и проявляются довольно слабо, — рассказал Дробинская 17 апреля.

Как болеют COVID-19?

— До 80% случаев заболевания протекают легко, сопровождаясь лишь легким недомоганием и невысокой температурой. У некоторых инфицированных людей вообще не возникает каких-либо симптомов или плохого самочувствия. Эти симптомы могут очень напоминать простуду или грипп и проявиться в течение 2-14 дней после контакта с источником заражения. Тяжесть заболевания у разных людей может варьироваться от слабо выраженных до тяжелых симптомов. В отличие от многих других респираторных вирусов, коронавирус чаще атакует нижние дыхательные пути — бронхи и легкие, вызывая пневмонию и дыхательную недостаточность, которая и является причиной смерти у пациентов из группы риска (пожилой возраст, хронические сопутствующие заболевания). Поэтому при усугублении картины может усилится кашель, появится боль в грудной клетке при дыхании, одышка. Такие симптомы могут быть признаками развития пневмонии и должны насторожить — обязательно обращайтесь за медицинской помощью, — уточнила главврач.

Как жить с больным коронавирусом?

Чтобы минимизировать риски в случае, если человек является носителем коронавируса и проживает с вами в квартире нужно соблюдать пять главных правил:

— Увезти из дома детей и пожилых.

— Находится по возможности в отдельной комнате.
— Носить маску и перчатки, чаще мыть руки.
— Протирать спиртом дверные ручки, краны — все, к чему мог прикасаться носитель. Все следует обрабатывать хлорсодержащими или спиртовыми средствами.
— Приносить еду и выбрасывать мусор просите помощников. Все действия — только за дверью квартиры

— При контакте родственникам лучше надевать маски. Но самое главное, чтобы маска была на носителе вируса. Можно даже самую обычную повязку, но лучше респираторную. Чем чаще человек моет руки с мылом, тем лучше. После этого их можно дополнительно обработать антисептиком. Желательно, чтобы человек, выходя из комнаты в места общего пользования и контактируя с родственниками, надевал на руки еще и медицинские перчатки. Даже если человек живет один, он не должен выходить на улицу — в магазин за продуктами или выбросить мусор в контейнер. Это считается нарушением домашнего карантина, — уточнила Дробинская.

Как лечиться?

Также Алла Николаевна уточнила, что все лечение назначают только врачи. Самолечением заниматься категорически запрещено. При первых схожих симптомах нужно звонить в полклинику и вызыват врача.

— Если у вас повышенная температура, простуда или боль в горле, не паникуйте. Обязательно нужно вызвать на дом врача. Нельзя заниматься самолечением.
Позвоните в регистратуру ЦГБ,- сказала врач.

Телефоны:

Взрослое поликлиническое отделение №1: (38341) 2-18-81, (38341) 3-04-73
Взрослое поликлиническое отделение №2: (38341) 4-34-20, (38341) 4-34-21
Детское поликлиническое отделение №1: (38341) 2-07-27, (38341) 3-14-44
Детское поликлиническое отделение №2: (38341) 4-14-26, (38341) 4-14-90.

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