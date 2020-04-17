14 пациентов с коронавирусом скончались в Москве за сутки на 17 апреля

Трое из скончавшихся находились на лечении в частных клиниках

Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом сообщает. В Москве скончались 14 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию.

Среди умерших — пациенты от 29 до 88 лет. У 29-летнего и 39-летнего мужчин установлен диагноз «двусторонняя субтотальная вирусно-бактериальная пневмония с геморрагическим компонентом».

Большинство пациентов имели сопутствующие заболевания. Среди них – гипертония, кардиосклероз, атеросклеротическая аневризма. Пятеро пациентов страдали сахарным диабетом.

Трое из скончавшихся находились на лечении в частных клиниках, еще один – в федеральном медицинском центре.

Оперативный штаб напоминает о необходимости неукоснительного соблюдения режима самоизоляции пожилым людям и лицам, имеющим хронические заболевания.

До 1 мая все жители столицы независимо от возраста обязаны не покидать место жительства. Принятые меры вводятся для того, чтобы уменьшить число передвижений граждан по городу.

С 13 по 19 апреля в Москве вводится ряд дополнительных запретов и ограничений. Временно ограничивается или прекращается работа большинства городских организаций, кроме органов государственной власти, медицинских организаций, предприятий пищевой и медицинской промышленности, производителей средств индивидуальной защиты, ключевых предприятий оборонного комплекса, космоса, атомной промышленности и критически важной инфраструктуры.

Источник: mosgorzdrav.ru