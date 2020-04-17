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Как выросли пенсии с 1 апреля в Бердске, Искитиме и Новосибирске

16:03 17.04.2020 Фото: pexels.com
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Произведено повышение социальных пенсий, пенсий по государственному обеспечению и других выплат, размеры которых определяются исходя из размера социальных пенсий. Как выросли пенсии, читайте в материале «Курьер. Среда. Бердск».

Как выросли пенсии с 1 апреля в Бердске, Искитиме и Новосибирске
Индексация произведена на 6,1%, то есть увеличение произошло в 1,061 раз
Сюжет: Пенсионная реформа
Как выросли пенсии с 1 апреля в Бердске, Искитиме и Новосибирске

Как выросли пенсии с 1 апреля в Бердске, Искитиме и НовосибирскеКому положена прибавка к пенсии в размере 5686 рублей с 1 мая?Ещё 137 новостей

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 13.03.2020 № 270 «Об утверждении коэффициента индексации с 1 апреля 2020 г. социальных пенсий» с 01.04.2020 года произведено повышение социальных пенсий, пенсий по государственному обеспечению и других выплат, размеры которых определяются исходя из размера социальных пенсий. Индексация произведена на 6,1%, то есть увеличение произошло в 1,061 раз.

В связи с этим подлежат увеличению с 1 апреля 2020 года:

Размеры пенсий, определенные в процентном соотношении от размера социальной пенсии, установленной в соответствии с Федеральным законом от 15.12.2001 № 166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации».

К получателям пенсий по государственному гособеспечению относятся:

Дети-инвалиды,

Инвалиды с детства,

Инвалиды 1, 2, 3 группы, пенсии которым установлены без учета стажа и заработка,

военнослужащие по призыву, получающие пенсионную выплату по инвалидности,

дети до 18 лет, студенты до 23 лет, потерявшие одного родителя, потерявшие обоих родителей, либо дети умершей одинокой матери или родители, которых не известны

получатели выплат по потери кормильца-военнослужащего, проходившего военную службу по призыву,

инвалиды, получившие военную травму

участники ВОв, получающие две пенсии

члены семьи погибших военнослужащих по призыву

Размер дополнительного ежемесячного материального обеспечения, установленного в соответствии с Федеральным законом от 04.03.2002 № 21-ФЗ «О дополнительном ежемесячном материальном обеспечении граждан

Российской Федерации за выдающиеся достижения и особые заслуги перед Российской Федерацией» (далее – ДМО);

3. размер дополнительного ежемесячного пожизненного материального обеспечения, установленного в соответствии с Указом Президента РФ от 23.08.2000 № 1563 «О неотложных мерах социальной поддержки специалистов ядерного оружейного комплекса Российской Федерации» (далее – ДМО).

Повышение коснулось более 2 тыс. получателей пенсий по гособеспечению.

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От редакции

Все понятно?

Вася, 17 апреля 2020 16:11
Понятно то все,непонятно где обещанное повышение на 1000 ежегодно?

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