Где проверить легкие на COVID-19 с помощью компьютерной томографии (КТ) в Бердске, Искитиме и Академгородке?

Бердская горбольница делает КТ бесплатно по направлению врача. Бердчане так же могут обратиться в частные клинки Академгородка и Искитима. АДРЕСА КТ.

Коронавирус поражает легкие

Отрицательный результат мазков на COVID-19 не позволяет полностью исключить коронавирусную инфекцию, утверждают в департаменте здравоохранения Москвы.

— Единственным достоверным диагностическим исследованием, позволяющим подтвердить/исключить развитие осложнений в виде пневмонии, является компьютерная томография легких и ее интерпретация в сочетании с клинической картиной заболевания, — сообщается на сайте департамента здравоохранения Москвы.

По данным ведомства, наблюдается значительное число ложноотрицательных результатов тестов на COVID-19. В то же время быстро увеличивается число пациентов с внебольничной пневмонией. При этом осложнения могут развиваться стремительно, иногда в течение нескольких часов. По мнению экспертов, компьютерная томография — один из наиболее чувствительных методов аппаратной диагностики COVID-19, поскольку основным органом поражения являются легкие.

«Курьер. Среда. Бердск» выяснил, где бердчане могут проверить свои легкие на аппарате КТ.

КТ в Бердске

Между тем, пройти компьютерную томографию в Бердске не так просто. «Курьер. Среда. Бердск» обзвонил все частные клиники города. Ни одна из них не проводит компьютерную томографию легких. В клиниках, как работающих давно, так и открывшихся недавно, заявляют, что у них аппарата КТ.

Обнадежили в Бердской городской больнице. Оказалось, что компьютерную томографию бесплатно делают во взрослой поликлинике №2, которая находится в Микрорайоне по адресу: ул. Боровая, 109.

— Да, аппарат есть. Но КТ проводят только по направлению лечащего врача, — уточнили в ЦГБ, предупредив, что возможно ожидание процедуры.

КТ в Академгородке

В ближайшем от Бердска Академгородке тоже есть проблемы с диагностикой с помощью компьютерной томографии. В знаменитой клинике им. Мешалкина (ул. Речкуновская, 15) аппарат КТ есть. Но поликлиническое отделение клиники в связи с самоизоляцией закрыто.

— На неопределенный срок, — сообщили «Курьер. Среда. Бердск» в колл-центре медучреждения.

Предоставляет услуги КТ клиника «МРТ Технологии», расположенная на ул. Пирогова, 25/3. Но пациент должен иметь направление от доктора.

Клиника НИИТО, находящаяся в Академгородке по адресу: ул. Жемчужная, 20 не имеет аппарата КТ, но там рассказал, что в отделении медучреждения в Новосибирске на ул. Фрунзе, 19 сделают компьютерную томографию грудной клетки.

КТ в Искитиме

Есть возможность у жителей Бердска обратиться и в клиники Искитима. Как выяснил «Курьер. Среда. Бердск», Искитимская горбольница не имеет аппарата КТ.

Он функционирует только в местном филиале частной клиники «Санитас» на ул. Молдавской, 50. Отделения «Санитаса» в Академгородке и Новосибирске услугу по компьютерной томографии не оказывают.

КТ в Новосибирске

Стоит отметить, что в Новосибирске гораздо больше частных клиник, делающих КТ легких. Например, томографический центр «Аперто Диагностик». Аппараты есть в обоих филиалах клиники — на Красном проспекте, 54 и на ул. Даргомыжского, 8Г.

Центр рентгенодиагностики «Испульс» по адресу: Новосибирск, ул. Каинская, 3 тоже предоставляет услуги компьютерной томографии легких.

Стоимость сеанса компьютерной томографии варьируется от 2400 до 3500 рублей. Процедура длится примерно 10-15 минут. Снимки обычно отдают через сутки. Все клиники работают в условиях самоизоляции по предварительной записи по телефону или на сайте ради безопасности пациентов.