17.04
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Происшествия

Изрубила жатка комбайна пьяного рабочего в поле под Красноярском

18:40 17.04.2020 Фото: pixabay.com
0

Безутешная мать, потерявшая сына, все-таки получила свои деньги.

Изрубила жатка комбайна пьяного рабочего в поле под Красноярском
«Приняв на грудь» рабочий приступил к своим обязанностям, потерял равновесие и попал в жатку комбайна

Руководство предприятия, которое было признано виновным в смерти сотрудника, не хотело возмещать ущерб.
Мужчина работал на сельхозпредприятии по заготовке силоса в Назаровском районе. Руководство не особо следило за сотрудниками и слабо контролировало рабочий процесс. На почве этого погибший начал пить на работе. Однажды «приняв на грудь» рабочий приступил к своим обязанностям, потерял равновесие и попал в жатку комбайна.

Суд признал, что руководство предприятия никак не контролировало соблюдение трудовой дисциплины, что и стало причиной смерти потерпевшего, и принял решение взыскать с виновной стороны 370 тысяч рублей в пользу матери погибшего. Однако ответчик расставаться с деньгами не торопился. Тогда в дело вмешались судебные приставы.

Работник службы запретил регистрационные действия с машинами предприятия и предупредил, что следующим шагом будет — реализация имущества. Также с ответчика был взыскан исполнительный сбор. В итоге безутешная мать, потерявшая сына, все-таки получила свои деньги.

Источник: 1line.info

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскПо 3000 рублей на каждого ребенка в семьях безработных от Путина: когда начнут платить в Бердске, Новосибирске, России?
20:44 17-04-2020
По 3000 рублей на каждого ребенка в семьях безработных от Путина: когда начнут платить в Бердске, Новосибирске, России?
Получить российское гражданство без отказа от своего разрешила иностранцам Госдума
20:35 17-04-2020
Получить российское гражданство без отказа от своего разрешила иностранцам Госдума
Избила палкой полицейского и сорвала погоны за замечание о нарушении самоизоляции жительница Крыма
20:23 17-04-2020
Избила палкой полицейского и сорвала погоны за замечание о нарушении самоизоляции жительница Крыма
БердскСлабость, температура, сухой кашель и диарея: первые симптомы коронавируса назвала главврач ЦГБ Бердска Алла Дробинская
20:16 17-04-2020
Слабость, температура, сухой кашель и диарея: первые симптомы коронавируса назвала главврач ЦГБ Бердска Алла Дробинская
Коронавирус растет: 80% инфицированных COVID-19 в России младше 60 лет 1
20:10 17-04-2020
Коронавирус растет: 80% инфицированных COVID-19 в России младше 60 лет
Арестовали обматерившего мэра Новокузнецка бывшего игрока ХК "Кристалл" из Бердска Николая Старченко на двое суток 1
19:58 17-04-2020
Арестовали обматерившего мэра Новокузнецка бывшего игрока ХК
БердскЗаполонили улицы в самоизоляцию мамы с колясками и дети на самокатах в Бердске. Не бояться штрафа 1
19:49 17-04-2020
Заполонили улицы в самоизоляцию мамы с колясками и дети на самокатах в Бердске. Не бояться штрафа
На больничный отправят до 30 апреля работающих пенсионеров в России
19:39 17-04-2020
На больничный отправят до 30 апреля работающих пенсионеров в России
Спрятали труп в лесу: Задушили женщину ради сумочки и ноутбука двое подельников в Новосибирской области
19:24 17-04-2020
Спрятали труп в лесу: Задушили женщину ради сумочки и ноутбука двое подельников в Новосибирской области
БердскСексуальный фитнес-тренер из Бердска Антон Курбатов знает, как сбросить 40 кг
19:14 17-04-2020
Сексуальный фитнес-тренер из Бердска Антон Курбатов знает, как сбросить 40 кг