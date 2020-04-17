Изрубила жатка комбайна пьяного рабочего в поле под Красноярском

«Приняв на грудь» рабочий приступил к своим обязанностям, потерял равновесие и попал в жатку комбайна

Руководство предприятия, которое было признано виновным в смерти сотрудника, не хотело возмещать ущерб.

Мужчина работал на сельхозпредприятии по заготовке силоса в Назаровском районе. Руководство не особо следило за сотрудниками и слабо контролировало рабочий процесс. На почве этого погибший начал пить на работе. Однажды «приняв на грудь» рабочий приступил к своим обязанностям, потерял равновесие и попал в жатку комбайна.

Суд признал, что руководство предприятия никак не контролировало соблюдение трудовой дисциплины, что и стало причиной смерти потерпевшего, и принял решение взыскать с виновной стороны 370 тысяч рублей в пользу матери погибшего. Однако ответчик расставаться с деньгами не торопился. Тогда в дело вмешались судебные приставы.

Работник службы запретил регистрационные действия с машинами предприятия и предупредил, что следующим шагом будет — реализация имущества. Также с ответчика был взыскан исполнительный сбор. В итоге безутешная мать, потерявшая сына, все-таки получила свои деньги.

Источник: 1line.info