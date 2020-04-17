Фото дня: на грязнющем автомобиле написал пальцем «маски» и свой номер, так продают маски в COVID-19 в Бердске

Жители Бердска возмутились рекламой продажи масок на грязном автомобиле.
— Просто взял написал чуть ли не пальцем на грязнющем стекле свой номер телефона и все, противно, — написали авторы фотографий в редакцию.
А, кстати, кажется — на днях был указ правительства РФ — продавать маски могут только предприятия с лицензией?! Хотя, может, это так себя рекламирует какое-то производство масок? Тогда уж помойте машину, ребята!
подсказка для полиции (вы ведь сейчас проверите его, да?) часто торчит на кирова 5 у пивнушки.