Фото дня: на грязнющем автомобиле написал пальцем «маски» и свой номер, так продают маски в COVID-19 в Бердске

А, кстати, кажется — на днях был указ правительства РФ — продавать маски могут только предприятия с лицензией?!

Написал пальцем на грязном авто — Маски — и вся реклама

Жители Бердска возмутились рекламой продажи масок на грязном автомобиле.

— Просто взял написал чуть ли не пальцем на грязнющем стекле свой номер телефона и все, противно, — написали авторы фотографий в редакцию.

А, кстати, кажется — на днях был указ правительства РФ — продавать маски могут только предприятия с лицензией?! Хотя, может, это так себя рекламирует какое-то производство масок? Тогда уж помойте машину, ребята!