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Фото дня: на грязнющем автомобиле написал пальцем «маски» и свой номер, так продают маски в COVID-19 в Бердске

16:22 17.04.2020 Фото: Курьер.Среда.Бердск
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А, кстати, кажется — на днях был указ правительства РФ — продавать маски могут только предприятия с лицензией?! 

Фото дня: на грязнющем автомобиле написал пальцем маски и свой номер, так продают маски в COVID 19 в Бердске
Написал пальцем на грязном авто — Маски — и вся реклама

Жители Бердска возмутились рекламой продажи масок на грязном автомобиле.
— Просто взял написал чуть ли не пальцем на грязнющем стекле свой номер телефона и все, противно, — написали авторы фотографий в редакцию.

А, кстати, кажется — на днях был указ правительства РФ — продавать маски могут только предприятия с лицензией?!  Хотя, может, это так себя рекламирует какое-то производство масок? Тогда уж помойте машину, ребята!

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От редакции

Чистюля. Да.

Аноним, 17 апреля 2020 16:37
этот автомобиль уже долго так ездит.
подсказка для полиции (вы ведь сейчас проверите его, да?) часто торчит на кирова 5 у пивнушки.

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